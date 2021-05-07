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Рубрика: Власть

Пушков объяснил признание вакцины Moderna лучшей от COVID-19

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал новость о том, что на Всемирном конгрессе вакцин лучшим препаратом от коронавируса признана разработка компании Moderna.

Фото: РИА Новости
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Сенатор обратил внимание, что критерии такого решения раскрыты не были, но, скорее всего, критерий прост: это американская вакцина. "Что и сыграло главную роль, а не достоинства "Модерны", к которой много претензий", - написал Пушков в своем Twitter.

Признание препарата компании Moderna лучшим - следствие "антироссийской игры". Об этом ранее заявил главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Виктор Зуев. По его словам, российская вакцина "Спутник V" проявила себя с самой лучшей стороны, поскольку после ее применения не возникает летальных исходов или серьезных осложнений типа тромбозов, а многие страны настоятельно требуют ее у России.

Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.

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