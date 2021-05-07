Путин и Нетаньяху обсудили торгово-экономические связи и Сирию

Премьер-министр Израиля позвонил президенту России. Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России попросил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия. "Важно, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста", - отметили в Кремле.

Лидеры рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, выразили готовность активизировать торгово-экономическое взаимодействие и провести в ближайшее время заседание межправкомиссии.

Путин и Нетаньяху затронули и вопросы международной повестки с акцентом на сирийское урегулирование. Нетаньяху сообщил о контактах израильской стороны с представителями Киева.

Лидеры условились о продолжении диалога по линии советов безопасности, военных, внешнеполитических и экономических ведомств.