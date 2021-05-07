Благоустройство-2021. Ленинский проспект от улицы Кравченко до МКАД

Ленинский проспект - парадная магистраль столицы, облик которой сложился много лет назад. Однако жизнь продолжается, и сегодня в этом районе идет строительство новых станций метро.

Поэтому благоустройство Ленинского проспекта пройдет по нестандартной схеме. Сначала - в 2020-21 годах - на периферийном участке от улицы Кравченко до МКАД. И лишь затем - в головной и средней части магистрали между Калужской площадью и улицей Кравченко.

Фото: sobyanin.ru

Основная цель благоустройства состоит в том, чтобы подновить обвет­шавшую инфраструктуру, сохранив привычный облик Ленинского проспекта.

В прошлом году мы успели обустроить островки безопасности для пешеходов и убрать воздушные провода, портившие вид на многих участках магистрали.

Фото: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

В этом году сделаем остальное.

Широкий Ленинский проспект позволяет выделить достаточно места для велосипедистов. Длина велодорожки составит 4,3 км, вдоль нее будет открыто 18 станций проката велосипедов и самокатов, установлено 230 велопарковок.

Фото: sobyanin.ru

На дублерах и у метро "Тропарево" будет организовано порядка 170 дополнительных парковочных мест.

Для улучшения уличного освещения установим 780 новых фонарей разных форматов - от 4 до 9 м. Пешеходные переходы будут подсвечены специальными контраст­ными светильниками.

Так в вечернее время будет выглядеть перекресток с ул. Лобачевского.

Фото: sobyanin.ru

Старые остановочные павильоны заменим на новые.

Фото: sobyanin.ru

Запланирован ремонт тротуаров и газонов. Осенью на Ленинском проспекте будут высажены несколько новых деревьев-крупномеров и тысячи кустарников. Будут отремонтированы 4 детские и спортивные площадки в прилегающих дворах.

Фото: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Благоустройство сделает Ленинский проспект лучше и комфортнее - в первую очередь для местных жителей.

Фото: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Помимо масштабных проектов, вроде благоустройства Ленинского проспекта, в этом году планируем привести в порядок множество небольших районных скверов, пешеходных дорожек и дворов.

О самых интересных проектах постараюсь рассказать в следующих постах.

Фото: sobyanin.ru

Источник: персональный блог мэра Москвы Сергея Собянина