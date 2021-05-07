Генеральная репетиция Парада Победы началась в Москве

Генеральная репетиция парада в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне началась в Москве.

В последней тренировке перед Парадом Победы принимают участие более 12,5 тысяч военнослужащих, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов. В репетиции парада принимают участие министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

По традиции первыми по Красной площади прошла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища им. В. М. Халилова. За юными барабанщиками проследовали знаменные группы с флагом России, знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил России.