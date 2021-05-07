К началу рабочей недели в Москве потеплеет до 25 градусов

Повышение температуры воздуха выше 20 градусов ожидают метеорологи после завершения долгих праздников. Об этом сообщили "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

С началом новой недели на ситуацию в столичном регионе будет влиять антициклон. Он принесет сухую и ясную погоду с температурой воздуха днем выше 20 градусов.

- Мы ожидаем, что 10 мая в столичном регионе столбики термометров поднимутся до отметки +18...+20 градусов, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - А уже 11 мая на термометрах будет +20...+24.

К концу недели, по данным Гидрометцентра России, воздух сможет прогреться до +26...+27 градусов днем, ночная температура не ниже +10. Осадки возможны лишь в четверг, 13 мая.