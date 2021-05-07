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07.05.2021 10:08
Рубрика: Культура

На Большом Каменном мосту обновят архитектурно-художественную подсветку

Текст: Ирина Огилько

В рамках масштабного капремонта Большого Каменного моста, который завершится в августе этого года, обновят архитектурно-художественную подсветку сооружения. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: ЦОДД
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Приступить к обновлению подсветки специалисты должны с ближайшее время. Все световые элементы очистят от загрязнений специальным составом, проверят оборудование, при необходимости произведут замену светильников.

Заместитель мэра подчеркнул, что проектом предусмотрено обновление и всех опор освещения, при этом чугунные элементы фонарей реставрируют.

"Большой Каменный мост получил архитектурно-художественную подсветку в 2014 году, она подчеркнула его красоту и архитектурные особенности, - рассказал Петр Бирюков. - Теперь при включении подсветки мост превращается в самоцвет, переливаясь золотым и кварцевым свечением. В общей сложности на объекте установлено более 1,2 тыс. энергосберегающих светодиодных светильников".

Напомним, что во время капремонта мост полностью пересоберут. Обновят все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрируют гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения. При этом движение на сооружении, построенном в 1938 году, не перекрывали полностью.

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