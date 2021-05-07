Названы регионы, откуда чаще всего приезжают в Москву

На дорогах Москвы регулярно встречаются сотни тысяч автомобилей из регионов России. ЦОДД подсчитал, что только в начале апреля в столицу ежедневно заезжали около 600 тысяч иногородних машин.

По данным пресс-службы департамента транспорта, чаще всего в 2021 году по Москве ездили автомобили из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тульской, Калужской и Тверской областей.

В дептрансе добавили, что одни бывают в столице проездом, а кто-то постоянно ездит на работу, учебу и по другим делам.