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07.05.2021 20:57
Рубрика: Происшествия

При пожаре в сварочном цехе под Москвой погибли четыре человека

В сварочном цехе в подмосковных Мытищах произошел крупный пожар. Как сообщили в МЧС, на данный момент известно о четырех погибших, пострадал еще один мужчина - он госпитализирован.

По данным ТАСС, к тушению пожара были привлечены 38 человек и 11 единиц техники.

Фото: МЧС
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Известно, что двухэтажное здание было обшито сэндвич-панелями​​​, поэтому огонь начал распространяться очень быстро.

Площадь пожара превысила 200 кв. метров.

На месте ЧП работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства происшествия.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Мытищи

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