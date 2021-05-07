При пожаре в сварочном цехе под Москвой погибли четыре человека

В сварочном цехе в подмосковных Мытищах произошел крупный пожар. Как сообщили в МЧС, на данный момент известно о четырех погибших, пострадал еще один мужчина - он госпитализирован.

По данным ТАСС, к тушению пожара были привлечены 38 человек и 11 единиц техники. В Москве суд арестовал на два месяца гендиректора отеля "Вечный зов" Известно, что двухэтажное здание было обшито сэндвич-панелями​​​, поэтому огонь начал распространяться очень быстро. Площадь пожара превысила 200 кв. метров. На месте ЧП работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства происшествия.