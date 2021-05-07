Собянин рассказал, как благоустроят Ленинский проспект от улицы Кравченко до МКАД

"Ленинский проспект - парадная магистраль столицы, облик которой сложился много лет назад. Однако жизнь продолжается, и сегодня в этом районе идет строительство новых станций метро. Поэтому благоустройство Ленинского проспекта пройдет по нестандартной схеме. Сначала - в 2020-21 годах - на периферийном участке от улицы Кравченко до МКАД. И лишь затем - в головной и средней части магистрали между Калужской площадью и улицей Кравченко".

По словам Собянина, цель благоустройства - подновить обветшавшую инфраструктуру и при этом сохранить привычный облик Ленинского проспекта. Он напомнил, что в прошлом году были обустроены островки безопасности для пешеходов и убраны воздушные провода, портившие вид на многих участках магистрали. В этом году будет выделено место для велосипедистов: велодорожка длиной 4,3 километра, вдоль которой откроются 18 станций проката велосипедов и самокатов, установят 230 велопарковок.

На дублерах и у метро "Тропарево" организуют порядка 170 дополнительных парковочных мест.

А еще, рассказал мэр: "Для улучшения уличного освещения установим 780 новых фонарей разных форматов - от 4 до 9 метров. Пешеходные переходы будут подсвечены специальными контрастными светильниками. Осенью на Ленинском проспекте будут высажены несколько новых деревьев-крупномеров и тысячи кустарников. Будут отремонтированы 4 детские и спортивные площадки в прилегающих дворах".