В Москве 7 мая из-за репетиции парада Победы частично перекроют движение

В пятницу с 05:30 и до окончания генеральной репетиции парада Победы на Красной площади будет закрыт ряд станций метро, ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы. Репетиция будет генеральная, поэтому перекрывать движение транспорта по маршруту движения военной техники будут рано утром.

В центре и на северо-западе Москвы (в том числе в районе Воробьевых гор, Пресненском районе, Крылатском, Солнцево, Зеленограде и Троицке) временно изменятся маршруты наземного транспорта. В частности, со стороны Бегового района добраться в центр можно будет лишь до Тверской заставы.

Ликвидированы будут парковки на улицах Крылатская, Нижние Мневники, Народного Ополчения, Красная Пресня, северо-западном участке Садового кольца и других. А станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Вход на станции метро "Библиотека им. Ленина" будет закрыт.

После окончания репетиции, ранее перекрытое движение будет восстановлено.

Напомним, что парад Победы пройдет 9 мая. Начнется он в 10:00 по московскому времени.