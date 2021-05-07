В Москве в пятницу воздух прогреется до 16 градусов

В Москве в пятницу потеплеет до +16 градусов, а сильный ветер стихнет. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, седьмого мая столичный регион окажется в тылу антициклона. Облаков будет меньше, а температура воздуха достигнет нормы для этого времени года. Днем воздух прогреется до +16 градусов, в вечерние часы будет не ниже +5.

Без дождей не обойдется, хотя они будут временами и незначительные. Наиболее сильные осадки возможны в первой половине дня.

Напомним, что по прогнозу синоптиков, потепление в столичный регион придет после праздников. Так, по долгосрочным расчетам, уже ко вторнику дневные температуры могут достигнуть +24 градусов.