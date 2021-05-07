В Подмосковье продлили электронную регистрацию безработных

Встать на учет в службу занятости и получить статус безработного в Московской области можно будет онлайн до 31 июля 2021 года. До этого срока власти продлили временный порядок дистанционной регистрации безработных.

Она была введена в разгар пандемии и предполагает регистрацию без посещения центров занятости и предоставления копий трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке. Все эти сведения центры занятости получают самостоятельно из государственных информационных систем. А потерявшему работу человеку нужно лишь заполнить регистрационную форму на портале "Работа в России".

По словам министра социального развития Подмосковья Ирины Фаевской, электронной формой регистрации, начиная с прошлого года, воспользовались более 350 тысяч жителей области. Многие из них уже нашли новую работу - сегодня на учете в областной службе занятости населения состоят порядка 89 тысяч человек.