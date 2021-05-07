Новости

Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости? 12:17
В Германии окончательно одобрили план послаблений для привитых от COVID-19 12:13
В центре Чумакова высказались против паспортов вакцинации 12:10
Руководство Минобороны возложило цветы к Могиле Неизвестного Солдата 12:09
В Минске вручены государственные награды 12:08
Более 3 млн избирателей зарегистрировались на праймериз "Единой России" 12:00
В Подмосковье продлили электронную регистрацию безработных 11:50
Венгерская лаборатория подтвердила надежность "Спутника V" 11:48
В рамках учений США высадят десант в Эстонии 11:39
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,3 млрд 11:38
Глава ЛНР: Примирение Востока и Запада Украины невозможно из-за действий США 11:36
Путин поблагодарил "Волонтеров Победы" за поддержку ветеранов 11:32
"Долго отходила": экстренно прооперированная Бузова вышла на связь 11:25
Названы регионы, откуда чаще всего приезжают в Москву 11:21
Смартфоны Huawei получат собственную операционную систему в июне 11:19
Оперштаб: Еще 2 262 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:17
Лукашенко поздравил народного артиста России Владимира Бортко с 75-летием 11:16
"Циркон" и "Посейдон" сохранят России статус сверхдержавы 11:13
В воздушной части репетиции Парада участвовали 53 самолета и 23 вертолета 11:11
Ушедшее в отставку правительство Болгарии обвинили в рэкете 11:07
МИД КНР: Обломки ракеты "Чанчжэн-5Б" не угрожают объектам на Земле 11:07
Видео: внезапный снегопад привел к массовым ДТП 11:00
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло 10:54
Отоларинголог Ишима помог пациенту с "черным волосатым языком" 10:53
Машины "Тайфун-ПВО" и танки "Армата" поучаствовали в репетиции Парада 10:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
07.05.2021 11:11
Рубрика: Русское оружие

В воздушной части репетиции Парада участвовали 53 самолета и 23 вертолета

Текст: Александр Степанов

В воздушной части репетиции Парада Победы над Красной площадью пролетели 53 самолета и 23 вертолета. Впервые воздушную часть Парада открыли три тяжелых транспортных вертолета Ми-26. За ними пролетели вертолеты Ми-8, ударные вертолеты Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Машины "Тайфун-ПВО" и танки "Армата" поучаствовали в репетиции Парада

Также над столицей прошла четверка МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и истребители пятого поколения Су-57, эскадрилья из фронтовых бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-30СМ и Су-35С. Кроме того, на репетиции был отработан новый элемент - пролет ракетоносца Ту-160 в сопровождении звена самолетов Су-35С.

Замыкали репетицию шесть штурмовиков Су-25, которые выпустили дымы в цветах российского флага. Авиаполеты проводились на высоте 180-550 метров и на скорости 200-550 километров в час.

В регионах Русское оружие Вооружение России Филиалы РГ Столица ЦФО Москва День Победы

Главное сегодня

В "Газпроме" пообещали бесплатно провести газ к небольшим частным домам
Венгерская лаборатория подтвердила надежность "Спутника V"
Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши советскими воинами
В рамках учений США высадят десант в Эстонии
Синоптики пообещали "красную жару" в Северном полушарии