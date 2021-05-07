В воздушной части репетиции Парада участвовали 53 самолета и 23 вертолета

В воздушной части репетиции Парада Победы над Красной площадью пролетели 53 самолета и 23 вертолета. Впервые воздушную часть Парада открыли три тяжелых транспортных вертолета Ми-26. За ними пролетели вертолеты Ми-8, ударные вертолеты Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.

Также над столицей прошла четверка МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и истребители пятого поколения Су-57, эскадрилья из фронтовых бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-30СМ и Су-35С. Кроме того, на репетиции был отработан новый элемент - пролет ракетоносца Ту-160 в сопровождении звена самолетов Су-35С.

Замыкали репетицию шесть штурмовиков Су-25, которые выпустили дымы в цветах российского флага. Авиаполеты проводились на высоте 180-550 метров и на скорости 200-550 километров в час.