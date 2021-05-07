В Благовещенске подняли копию Знамени Победы на флагштоке

В Благовещенске на берегу Амура на флагштоке подняли копию Знамени Победы.

Именно в столице Амурской области установлен самый высокий на Дальнем Востоке флагшток - его высота составляет 75 метров. Он открыт 3 сентября 2020 года к 75-летию со дня окончания Второй мировой войны.

"Наша страна отмечает 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы закладываем новую традицию. Каждый год в эти дни на флагштоке будет развеваться Знамя Победы. Оно будет напоминать всем о том великом сражении, о великой Победе, которую одержала наша страна, наша армия", - сказал глава Приамурья Василий Орлов.