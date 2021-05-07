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07.05.2021 08:30
Рубрика: Общество

В Приамурье выпустили в природу птенца краснокнижного журавля

Текст: Дина Непомнящая

Птенца уссурийского (японского) журавля выпустили в дикую природу в парке "Муравьевский" Амурской области.

Фото: Пресс-служба МРОО "Центр ''Тигр''
В Приморье выпустили в природу редких японских журавлей

Птичка с милым именем Snowflake (Снежинка) - ребенок пары местных журавлей Кивили и Ока. Птенец родился в мае прошлого года. Сейчас он уже вполне взрослый, чтобы жить самостоятельно.

"Его окольцевали, закрепили передатчик и под щелчки многочисленных фотокамер отпустили на волю. Надеемся, что за летнее время он наберется достаточно сил, чтоб улететь на зимовку в теплые края", - сообщается на странице парка в Instagram.

GPS-передатчик поможет контролировать перемещения Снежинки и, в случае необходимости, оказать журавлю помощь.

Отмечается, что охотоведы "Муравьевского" будут охранять места естественного обитания краснокнижных птиц, чтобы обеспечить их безопасность.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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