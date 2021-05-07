За сутки в России подтверждено 8 386 случаев COVID-19 в 83 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2846
- 2 Санкт-Петербург 722
- 3 Московская область 608
- 4 Ростовская область 210
- 5 Воронежская область 142
- 6 Саратовская область 124
- 7 Иркутская область 120
- 8 Красноярский край 108
- 9 Нижегородская область 107
- 10 Республика Саха (Якутия) 105
- 11 Челябинская область 103
- 12 Республика Крым 102
- 13 Свердловская область 102
- 14 Самарская область 96
- 15 Краснодарский край 95
- 16 Волгоградская область 94
- 17 Пермский край 93
- 18 Республика Башкортостан 92
- 19 Ульяновская область 82
- 20 Ярославская область 79
- 21 Пензенская область 78
- 22 Ленинградская область 77
- 23 Белгородская область 70
- 24 Тверская область 69
- 25 Новосибирская область 69
- 26 Курская область 67
- 27 Брянская область 67
- 28 Кировская область 66
- 29 Кемеровская область 65
- 30 Оренбургская область 64
- 31 Алтайский край 63
- 32 Липецкая область 61
- 33 Ивановская область 59
- 34 Калужская область 57
- 35 Тюменская область 54
- 36 Ставропольский край 54
- 37 Республика Чувашия 53
- 38 Владимирская область 53
- 39 Тульская область 53
- 40 Ханты-Мансийский автономный округ 53
- 41 Орловская область 52
- 42 Архангельская область 52
- 43 Псковская область 49
- 44 Омская область 48
- 45 Республика Дагестан 45
- 46 Астраханская область 44
- 47 Удмуртская Республика 43
- 48 Калининградская область 42
- 49 Рязанская область 42
- 50 Республика Карелия 41
- 51 Смоленская область 40
- 52 Тамбовская область 39
- 53 Вологодская область 37
- 54 Республика Татарстан 33
- 55 Курганская область 32
- 56 Республика Мордовия 30
- 57 Новгородская область 29
- 58 Костромская область 27
- 59 Республика Коми 27
- 60 Республика Бурятия 25
- 61 Приморский край 25
- 62 Севастополь 23
- 63 Забайкальский край 23
- 64 Хабаровский край 23
- 65 Кабардино-Балкарская Республика 21
- 66 Томская область 21
- 67 Мурманская область 20
- 68 Республика Хакасия 19
- 69 Сахалинская область 18
- 70 Республика Калмыкия 17
- 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- 72 Республика Марий Эл 14
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 13
- 74 Республика Ингушетия 12
- 75 Амурская область 12
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 10
- 77 Чеченская Республика 10
- 78 Республика Адыгея 9
- 79 Камчатский край 8
- 80 Магаданская область 5
- 81 Республика Тыва 4
- 82 Республика Алтай 2
- 83 Еврейская автономная область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 863 514 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай 0,01%
- 3. Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 376 смертей
- Москва 60
- Санкт-Петербург 31
- Самарская область 17
- Нижегородская область 15
- Ленинградская область 12
- Ростовская область 12
- Свердловская область 12
- Краснодарский край 11
- Красноярский край 10
- Московская область 9
- Пермский край 9
- Волгоградская область 8
- Челябинская область 8
- Иркутская область 8
- Тверская область 7
- Тульская область 7
- Алтайский край 7
- Воронежская область 6
- Пензенская область 6
- Саратовская область 6
- Ульяновская область 6
- Владимирская область 5
- Курская область 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Оренбургская область 5
- Тюменская область 5
- Вологодская область 4
- Республика Крым 4
- Костромская область 3
- Рязанская область 3
- Республика Карелия 3
- Мурманская область 3
- Псковская область 3
- Севастополь 3
- Республика Татарстан 3
- Новосибирская область 3
- Республика Бурятия 3
- Белгородская область 2
- Липецкая область 2
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Коми 2
- Республика Адыгея 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Хакасия 2
- Кемеровская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Забайкальский край 2
- Амурская область 2
- Еврейская автономная область 2
- Ивановская область 1
- Смоленская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Астраханская область 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Чувашия 1
- Омская область 1
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 112 622 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 022 человека
- Москва 2262
- Санкт-Петербург 871
- Московская область 428
- Псковская область 215
- Саратовская область 215
- Ростовская область 203
- Воронежская область 143
- Иркутская область 122
- Свердловская область 112
- Республика Башкортостан 108
- Нижегородская область 107
- Республика Крым 104
- Челябинская область 103
- Красноярский край 98
- Пермский край 94
- Волгоградская область 92
- Пензенская область 92
- Самарская область 92
- Ульяновская область 90
- Краснодарский край 88
- Архангельская область 87
- Ленинградская область 82
- Курская область 77
- Ярославская область 77
- Калининградская область 76
- Алтайский край 72
- Оренбургская область 71
- Забайкальский край 70
- Кировская область 67
- Ставропольский край 66
- Ивановская область 64
- Новгородская область 64
- Ханты-Мансийский автономный округ 63
- Брянская область 59
- Кемеровская область 58
- Новосибирская область 58
- Владимирская область 57
- Омская область 55
- Тверская область 54
- Орловская область 51
- Республика Карелия 51
- Астраханская область 51
- Удмуртская Республика 51
- Тульская область 50
- Калужская область 49
- Республика Чувашия 49
- Севастополь 46
- Республика Дагестан 46
- Тюменская область 45
- Рязанская область 44
- Курганская область 41
- Республика Бурятия 40
- Вологодская область 39
- Тамбовская область 35
- Липецкая область 30
- Хабаровский край 28
- Костромская область 24
- Республика Татарстан 23
- Кабардино-Балкарская Республика 22
- Республика Марий Эл 22
- Смоленская область 21
- Республика Коми 21
- Томская область 21
- Республика Мордовия 20
- Мурманская область 17
- Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- Республика Хакасия 17
- Белгородская область 16
- Республика Тыва 16
- Республика Калмыкия 15
- Сахалинская область 13
- Республика Адыгея 12
- Чеченская Республика 12
- Амурская область 12
- Приморский край 11
- Республика Алтай 9
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Республика Саха (Якутия) 4
- Камчатский край 4
- Магаданская область 2
- Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 480 360.