За сутки в России подтверждено 8 386 случаев COVID-19 в 83 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,8% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2846

2 Санкт-Петербург 722

3 Московская область 608

4 Ростовская область 210

5 Воронежская область 142

6 Саратовская область 124

7 Иркутская область 120

8 Красноярский край 108

9 Нижегородская область 107

10 Республика Саха (Якутия) 105

11 Челябинская область 103

12 Республика Крым 102

13 Свердловская область 102

14 Самарская область 96

15 Краснодарский край 95

16 Волгоградская область 94

17 Пермский край 93

18 Республика Башкортостан 92

19 Ульяновская область 82

20 Ярославская область 79

21 Пензенская область 78

22 Ленинградская область 77

23 Белгородская область 70

24 Тверская область 69

25 Новосибирская область 69

26 Курская область 67

27 Брянская область 67

28 Кировская область 66

29 Кемеровская область 65

30 Оренбургская область 64

31 Алтайский край 63

32 Липецкая область 61

33 Ивановская область 59

34 Калужская область 57

35 Тюменская область 54

36 Ставропольский край 54

37 Республика Чувашия 53

38 Владимирская область 53

39 Тульская область 53

40 Ханты-Мансийский автономный округ 53

41 Орловская область 52

42 Архангельская область 52

43 Псковская область 49

44 Омская область 48

45 Республика Дагестан 45

46 Астраханская область 44

47 Удмуртская Республика 43

48 Калининградская область 42

49 Рязанская область 42

50 Республика Карелия 41

51 Смоленская область 40

52 Тамбовская область 39

53 Вологодская область 37

54 Республика Татарстан 33

55 Курганская область 32

56 Республика Мордовия 30

57 Новгородская область 29

58 Костромская область 27

59 Республика Коми 27

60 Республика Бурятия 25

61 Приморский край 25

62 Севастополь 23

63 Забайкальский край 23

64 Хабаровский край 23

65 Кабардино-Балкарская Республика 21

66 Томская область 21

67 Мурманская область 20

68 Республика Хакасия 19

69 Сахалинская область 18

70 Республика Калмыкия 17

71 Ямало-Ненецкий автономный округ 17

72 Республика Марий Эл 14

73 Карачаево-Черкесская Республика 13

74 Республика Ингушетия 12

75 Амурская область 12

76 Республика Северная Осетия-Алания 10

77 Чеченская Республика 10

78 Республика Адыгея 9

79 Камчатский край 8

80 Магаданская область 5

81 Республика Тыва 4

82 Республика Алтай 2

83 Еврейская автономная область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 863 514 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Алтай 0,01%

3. Еврейская автономная область 0,02% За последние сутки подтверждено 376 смертей Москва 60 Санкт-Петербург 31 Самарская область 17 Нижегородская область 15 Ленинградская область 12 Ростовская область 12 Свердловская область 12 Краснодарский край 11 Красноярский край 10 Московская область 9 Пермский край 9 Волгоградская область 8 Челябинская область 8 Иркутская область 8 Тверская область 7 Тульская область 7 Алтайский край 7 Воронежская область 6 Пензенская область 6 Саратовская область 6 Ульяновская область 6 Владимирская область 5 Курская область 5 Ставропольский край 5 Удмуртская Республика 5 Оренбургская область 5 Тюменская область 5 Вологодская область 4 Республика Крым 4 Костромская область 3 Рязанская область 3 Республика Карелия 3 Мурманская область 3 Псковская область 3 Севастополь 3 Республика Татарстан 3 Новосибирская область 3 Республика Бурятия 3 Белгородская область 2 Липецкая область 2 Орловская область 2 Тамбовская область 2 Ярославская область 2 Республика Коми 2 Республика Адыгея 2 Кабардино-Балкарская Республика 2 Карачаево-Черкесская Республика 2 Республика Башкортостан 2 Республика Мордовия 2 Республика Хакасия 2 Кемеровская область 2 Республика Саха (Якутия) 2 Забайкальский край 2 Амурская область 2 Еврейская автономная область 2 Ивановская область 1 Смоленская область 1 Республика Калмыкия 1 Астраханская область 1 Республика Дагестан 1 Республика Марий Эл 1 Республика Чувашия 1 Омская область 1 Магаданская область 1 Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 112 622 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 022 человека Москва 2262 Санкт-Петербург 871 Московская область 428 Псковская область 215 Саратовская область 215 Ростовская область 203 Воронежская область 143 Иркутская область 122 Свердловская область 112 Республика Башкортостан 108 Нижегородская область 107 Республика Крым 104 Челябинская область 103 Красноярский край 98 Пермский край 94 Волгоградская область 92 Пензенская область 92 Самарская область 92 Ульяновская область 90 Краснодарский край 88 Архангельская область 87 Ленинградская область 82 Курская область 77 Ярославская область 77 Калининградская область 76 Алтайский край 72 Оренбургская область 71 Забайкальский край 70 Кировская область 67 Ставропольский край 66 Ивановская область 64 Новгородская область 64 Ханты-Мансийский автономный округ 63 Брянская область 59 Кемеровская область 58 Новосибирская область 58 Владимирская область 57 Омская область 55 Тверская область 54 Орловская область 51 Республика Карелия 51 Астраханская область 51 Удмуртская Республика 51 Тульская область 50 Калужская область 49 Республика Чувашия 49 Севастополь 46 Республика Дагестан 46 Тюменская область 45 Рязанская область 44 Курганская область 41 Республика Бурятия 40 Вологодская область 39 Тамбовская область 35 Липецкая область 30 Хабаровский край 28 Костромская область 24 Республика Татарстан 23 Кабардино-Балкарская Республика 22 Республика Марий Эл 22 Смоленская область 21 Республика Коми 21 Томская область 21 Республика Мордовия 20 Мурманская область 17 Ямало-Ненецкий автономный округ 17 Республика Хакасия 17 Белгородская область 16 Республика Тыва 16 Республика Калмыкия 15 Сахалинская область 13 Республика Адыгея 12 Чеченская Республика 12 Амурская область 12 Приморский край 11 Республика Алтай 9 Республика Северная Осетия - Алания 7 Республика Саха (Якутия) 4 Камчатский край 4 Магаданская область 2 Еврейская автономная область 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 480 360. Путин объявил о новой вакцине от коронавируса