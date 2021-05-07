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07.05.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8 386 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2846
  • 2 Санкт-Петербург 722
  • 3 Московская область 608
  • 4 Ростовская область 210
  • 5 Воронежская область 142
  • 6 Саратовская область 124
  • 7 Иркутская область 120
  • 8 Красноярский край 108
  • 9 Нижегородская область 107
  • 10 Республика Саха (Якутия) 105
  • 11 Челябинская область 103
  • 12 Республика Крым 102
  • 13 Свердловская область 102
  • 14 Самарская область 96
  • 15 Краснодарский край 95
  • 16 Волгоградская область 94
  • 17 Пермский край 93
  • 18 Республика Башкортостан 92
  • 19 Ульяновская область 82
  • 20 Ярославская область 79
  • 21 Пензенская область 78
  • 22 Ленинградская область 77
  • 23 Белгородская область 70
  • 24 Тверская область 69
  • 25 Новосибирская область 69
  • 26 Курская область 67
  • 27 Брянская область 67
  • 28 Кировская область 66
  • 29 Кемеровская область 65
  • 30 Оренбургская область 64
  • 31 Алтайский край 63
  • 32 Липецкая область 61
  • 33 Ивановская область 59
  • 34 Калужская область 57
  • 35 Тюменская область 54
  • 36 Ставропольский край 54
  • 37 Республика Чувашия 53
  • 38 Владимирская область 53
  • 39 Тульская область 53
  • 40 Ханты-Мансийский автономный округ 53
  • 41 Орловская область 52
  • 42 Архангельская область 52
  • 43 Псковская область 49
  • 44 Омская область 48
  • 45 Республика Дагестан 45
  • 46 Астраханская область 44
  • 47 Удмуртская Республика 43
  • 48 Калининградская область 42
  • 49 Рязанская область 42
  • 50 Республика Карелия 41
  • 51 Смоленская область 40
  • 52 Тамбовская область 39
  • 53 Вологодская область 37
  • 54 Республика Татарстан 33
  • 55 Курганская область 32
  • 56 Республика Мордовия 30
  • 57 Новгородская область 29
  • 58 Костромская область 27
  • 59 Республика Коми 27
  • 60 Республика Бурятия 25
  • 61 Приморский край 25
  • 62 Севастополь 23
  • 63 Забайкальский край 23
  • 64 Хабаровский край 23
  • 65 Кабардино-Балкарская Республика 21
  • 66 Томская область 21
  • 67 Мурманская область 20
  • 68 Республика Хакасия 19
  • 69 Сахалинская область 18
  • 70 Республика Калмыкия 17
  • 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • 72 Республика Марий Эл 14
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 74 Республика Ингушетия 12
  • 75 Амурская область 12
  • 76 Республика Северная Осетия-Алания 10
  • 77 Чеченская Республика 10
  • 78 Республика Адыгея 9
  • 79 Камчатский край 8
  • 80 Магаданская область 5
  • 81 Республика Тыва 4
  • 82 Республика Алтай 2
  • 83 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 863 514 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай 0,01%
  • 3. Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 376 смертей
  1. Москва 60
  2. Санкт-Петербург 31
  3. Самарская область 17
  4. Нижегородская область 15
  5. Ленинградская область 12
  6. Ростовская область 12
  7. Свердловская область 12
  8. Краснодарский край 11
  9. Красноярский край 10
  10. Московская область 9
  11. Пермский край 9
  12. Волгоградская область 8
  13. Челябинская область 8
  14. Иркутская область 8
  15. Тверская область 7
  16. Тульская область 7
  17. Алтайский край 7
  18. Воронежская область 6
  19. Пензенская область 6
  20. Саратовская область 6
  21. Ульяновская область 6
  22. Владимирская область 5
  23. Курская область 5
  24. Ставропольский край 5
  25. Удмуртская Республика 5
  26. Оренбургская область 5
  27. Тюменская область 5
  28. Вологодская область 4
  29. Республика Крым 4
  30. Костромская область 3
  31. Рязанская область 3
  32. Республика Карелия 3
  33. Мурманская область 3
  34. Псковская область 3
  35. Севастополь 3
  36. Республика Татарстан 3
  37. Новосибирская область 3
  38. Республика Бурятия 3
  39. Белгородская область 2
  40. Липецкая область 2
  41. Орловская область 2
  42. Тамбовская область 2
  43. Ярославская область 2
  44. Республика Коми 2
  45. Республика Адыгея 2
  46. Кабардино-Балкарская Республика 2
  47. Карачаево-Черкесская Республика 2
  48. Республика Башкортостан 2
  49. Республика Мордовия 2
  50. Республика Хакасия 2
  51. Кемеровская область 2
  52. Республика Саха (Якутия) 2
  53. Забайкальский край 2
  54. Амурская область 2
  55. Еврейская автономная область 2
  56. Ивановская область 1
  57. Смоленская область 1
  58. Республика Калмыкия 1
  59. Астраханская область 1
  60. Республика Дагестан 1
  61. Республика Марий Эл 1
  62. Республика Чувашия 1
  63. Омская область 1
  64. Магаданская область 1
  65. Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 112 622 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 022 человека
  1. Москва 2262
  2. Санкт-Петербург 871
  3. Московская область 428
  4. Псковская область 215
  5. Саратовская область 215
  6. Ростовская область 203
  7. Воронежская область 143
  8. Иркутская область 122
  9. Свердловская область 112
  10. Республика Башкортостан 108
  11. Нижегородская область 107
  12. Республика Крым 104
  13. Челябинская область 103
  14. Красноярский край 98
  15. Пермский край 94
  16. Волгоградская область 92
  17. Пензенская область 92
  18. Самарская область 92
  19. Ульяновская область 90
  20. Краснодарский край 88
  21. Архангельская область 87
  22. Ленинградская область 82
  23. Курская область 77
  24. Ярославская область 77
  25. Калининградская область 76
  26. Алтайский край 72
  27. Оренбургская область 71
  28. Забайкальский край 70
  29. Кировская область 67
  30. Ставропольский край 66
  31. Ивановская область 64
  32. Новгородская область 64
  33. Ханты-Мансийский автономный округ 63
  34. Брянская область 59
  35. Кемеровская область 58
  36. Новосибирская область 58
  37. Владимирская область 57
  38. Омская область 55
  39. Тверская область 54
  40. Орловская область 51
  41. Республика Карелия 51
  42. Астраханская область 51
  43. Удмуртская Республика 51
  44. Тульская область 50
  45. Калужская область 49
  46. Республика Чувашия 49
  47. Севастополь 46
  48. Республика Дагестан 46
  49. Тюменская область 45
  50. Рязанская область 44
  51. Курганская область 41
  52. Республика Бурятия 40
  53. Вологодская область 39
  54. Тамбовская область 35
  55. Липецкая область 30
  56. Хабаровский край 28
  57. Костромская область 24
  58. Республика Татарстан 23
  59. Кабардино-Балкарская Республика 22
  60. Республика Марий Эл 22
  61. Смоленская область 21
  62. Республика Коми 21
  63. Томская область 21
  64. Республика Мордовия 20
  65. Мурманская область 17
  66. Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  67. Республика Хакасия 17
  68. Белгородская область 16
  69. Республика Тыва 16
  70. Республика Калмыкия 15
  71. Сахалинская область 13
  72. Республика Адыгея 12
  73. Чеченская Республика 12
  74. Амурская область 12
  75. Приморский край 11
  76. Республика Алтай 9
  77. Республика Северная Осетия - Алания 7
  78. Республика Саха (Якутия) 4
  79. Камчатский край 4
  80. Магаданская область 2
  81. Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 480 360.

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