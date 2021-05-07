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07.05.2021 08:29
Рубрика: Общество

Жители Якутии смогут наблюдать за ледоходом онлайн

Текст: Владимир Таюрский

В пяти населенных пунктах Якутии, расположенных на берегу реки Лены, специалисты установили видеокамеры для наблюдения за ледоходом.

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Как сообщается на официальном информационном портале республики, камеры установлены в городах Ленск, Олекминск, Покровск, селе Бестях и поселке Сангар. Оборудование расположено на возвышенностях. К каждой камере подведены волоконно-оптические линии связи, что позволит наблюдать за ледоходом в режиме онлайн. Видеонаблюдение будет доступно для всех, но в первую очередь оно необходимо для оперативного реагирования на изменение паводковой обстановки и уровня воды в реке.

Сейчас нижняя кромка ледохода на Лене находится на территории Иркутской области в 560 километрах от административной границы с Якутией. По предварительным прогнозам, вскрытие реки в районе Олекминска и Ленска ожидается 9 - 14 мая.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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