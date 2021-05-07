Жители Якутии смогут наблюдать за ледоходом онлайн

В пяти населенных пунктах Якутии, расположенных на берегу реки Лены, специалисты установили видеокамеры для наблюдения за ледоходом.

Как сообщается на официальном информационном портале республики, камеры установлены в городах Ленск, Олекминск, Покровск, селе Бестях и поселке Сангар. Оборудование расположено на возвышенностях. К каждой камере подведены волоконно-оптические линии связи, что позволит наблюдать за ледоходом в режиме онлайн. Видеонаблюдение будет доступно для всех, но в первую очередь оно необходимо для оперативного реагирования на изменение паводковой обстановки и уровня воды в реке.

Сейчас нижняя кромка ледохода на Лене находится на территории Иркутской области в 560 километрах от административной границы с Якутией. По предварительным прогнозам, вскрытие реки в районе Олекминска и Ленска ожидается 9 - 14 мая.