Жительница Камчатки перевела мошенникам более 6 млн рублей

В Камчатском крае за апрель зафиксировано 102 преступления о хищении денег с помощью IT-технологий. Жители перевели телефонным мошенникам более 16 миллионов рублей.

Как сообщает прокуратура региона, в Вилючинске женщине с 10 разных номеров звонил якобы сотрудник правоохранительных органов и уговаривал перевести деньги для безопасности на другой счет. В итоге пострадавшая лишилась 6,6 миллионов рублей.

В Петропавловске-Камчатском произошел аналогичный случай: местная жительница перевела на чужие счета более четырех миллионов рублей.