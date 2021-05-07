Коллектив СЭГЗ поздравил ветеранов Великой Отечественной войны

Руководители Сарапульского электрогенераторного завода (АО "СЭГЗ", Сарапул, Удмуртия) поздравили четверых ветеранов Великой Отечественной войны, работавших на заводе, с Днем Победы и вручили им подарки от коллектива предприятия.

Николай Федорович Русинов из деревни Дубровка Сарапульского района Удмуртии участвовал в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. После войны работал на СЭГЗ электромонтером. Ветеран Великой Отечественной войны Василий Александрович Мурыгин родился в деревне Заборье Камбарского района Удмуртии, призван в армию в ноябре 1944 года, служил на границе с Китаем в горах Тянь-Шань. До ухода на пенсию в 1987 году трудился слесарем на Сарапульском электрогенераторном заводе.

"Вы отстояли свободу и независимость нашей Родины, заложили славные трудовые традиции Сарапульского электрогенераторного завода, которым мы, ваши потомки, стараемся следовать и сегодня. Спасибо вам за ваш подвиг, за трудолюбие и оптимизм, которым вы делитесь с нами. С Днем Победы! Здоровья и долгих лет жизни!", - сказал генеральный директор АО "СЭГЗ" Алексей Беляев, поздравляя ветеранов.

Участника ВОВ Александра Алексадровича Зеленина поздравили начальник социального бюро отдела 92, депутат сарапульской городской Думы, Денис Шакиров и председатель ветеранской организации АО СЭГЗ Тамара Самохвалова. Фото: пресс-служба Сарапульского электрогенераторного завода

Еще один участник Великой Отечественной войны Александр Александрович Зеленин был связан с авиацией еще до прихода на СЭГЗ. Уроженец деревни Гремячево Каракулинского района Удмуртии служил в составе авиаремонтного поезда на втором Белорусском фронте, летал стрелком на штурмовике Ил-2. День Победы Александр Александрович встретил в Германии в городе Штутгарт. После демобилизации работал руководителем на разных участках инструментального производства Сарапульского электрогенераторного завода.

"Низкий поклон всем, кто ценой своей жизни, своего здоровья завоевал Победу, тем, кто в тяжелейших условиях военного времени практически круглосуточно стоял у станка, всему вашему героическому поколению людей, переживших нечеловеческие трудности и восстановивших из руин нашу страну. С Днем Победы!", - поздравил участников войны заместитель генерального директора - технический директор АО "СЭГЗ" Алексей Смирнов.

Долгие года работала на СЭГЗ Нина Антоновна Сухоплюева, оказавшаяся ребенком в концлагере "Саласпилс". Фашисты использовали маленьких узников лагеря для отбора крови для раненых солдат вермахта. Из-за этого многие дети, попавшие в саласпилсский концлагерь, быстро погибали.

Руководители СЭГЗ и заводчане-депутаты Сарапульской городской Думы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, вручили им благодарственные письма от коллектива предприятия и подарки ко Дню Победы.

Заместитель генерального директора, технический директор АО СЭГЗ, депутат Сарапульской городской думы Алексей Смирнов поздравляет Нину Антоновну Сухоплюеву (Малолетнюю узницу фашистского концлагеря Саласпилс). Фото: пресс-служба Сарапульского электрогенераторного завода

Справка

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.