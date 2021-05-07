На Волге для туристов открыли маршрут к необитаемым островам

Самара в этом сезоне ждет гостей, прежде всего, на пляжный отдых с активностями на Волге. Ведь только здесь самая протяженная и, как говорят знатоки, красивая набережная в стране. Так это или нет - решать отдыхающим. Но более четырех километров бархатных песчаных пляжей вам точно гарантировано.

Всем по карману

В городе есть два доступных пляжа с деревянными настилами. На них работают волонтеры, которые помогут искупаться колясочникам.

Есть также детские площадки как на набережной, так и прямо у воды. Расположена здесь и масса зон для занятий спортом: от волейбола до тренажеров. Все бесплатное. Оборудование предоставляет муниципалитет.

Поэтому бюджетные туристы в принципе могут просто приехать в город, где купальный сезон, как правило, стартует с середины июня, и насладиться Волгой, солнцем и европейского уровня набережной. Сервис, в отличие от Сочи не такой навязчивый, в том плане, что пляжи в Самаре широкие, как и сама прогулочная зона. Кафе и рестораны непосредственно у воды не стоят. Но всегда можно углубиться в город, чтобы покушать с любым бюджетом.

Волгафест начнется в июне

Любителей тусовок можно нацелить на фестиваль набережных Волгафест, который пройдет с 7 по 20 июня. Это каждый день живые концерты, инсталляции художников современного искусства, театральные представления и прочие активности.

Все также бесплатно. Разместиться можно как в хостелах (в среднем от 500 рублей в сутки) и недорогих гостиницах (в среднем 1,5-2 тысячи за номер), так и снять квартиру на пару недель (от одной тысячи рублей за сутки).

Селфи в купальнике

В этом сезоне есть и люксовые предложения туров на выходные дни с отелем в пять звезд и дорогими ресторанами.

К примеру, один из основных игроков туррынка региона предлагает отправиться в ТурДеПляж Самара на поезде из Москвы (или других городов) с прибытием 28 мая, 12 июня, 24 июня, 14 августа. К слову, начиная со второй даты уже можно будет во всю насладиться местными пляжами по обе стороны Волги. В планах - пляжная фотосессия, так что не забудьте про купальники и аксессуары. В прошлом году отель впервые выставлял зону лежаков с зонтиками, так что снимки получатся не хуже морских.

Маршрут приключений

Программы у туров разные. Например, в трехдневном июльском гостей сначала покатают на теплоходе с водной обзорной экскурсией по городу, затем повезут на остров Проран в ресторан.

Следующий день - исторический фестиваль под Самарой в парке реконструкции, и третий день - кофейная история с посещением самых культовых кофеен города. Гадание на кофейной гуще прилагается. Стоимость тура (без железнодорожных билетов) 23,5 тысячи рублей с одноместным размещением.

Двухдневное турне обойдется в 19 тысяч рублей. В первый день туристов повезут в село Ширяево на правый берег Волги и в национальный парк "Самарская Лука" (входит в наследие Юнеско) с самой высшей точкой Жигулевских гор - Стрельная, откуда разбойники выглядывали купеческие суда.

Предусмотрено посещение штолен (где самое крупное в Европе зимовье летучих мышей) и музея Репина. Ведь именно в этих местах художник писал эскизы к "Бурлакам на Волге". Второй день - экскурсии по Самаре, лучшие рестораны и люксовый отдых на пляже.

Любителям активностей и местных специалитетов также стоит обратить внимание на однодневное путешествие VOLGA DISCOVERY Необитаемые острова Волги (26 июня, 24 июля, 7 августа). Весь день пройдет на Волге. Гостям обещают посещение необитаемых волжских островов, мастер-классы по управлению ялом под парусом и копчению свежей волжской рыбы с обедом на берегу, купание и волжский загар.

Во второй половине дня туристы приплывут к музею Жигулевской сказки и сыграют в театрализованном спектакле по мотивам местного фольклора.

Стоимость такого тура вполне демократичная - 1950 рублей на взрослого. Этот возрожденный маршрут занял третье место в номинации "Лучший приключенческий маршрут" в рамках отбора на Всероссийскую туристскую премию "Маршрут года". Впереди были предложения с Камчатки и Байкала.

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