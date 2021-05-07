Очередная компания пополнила копилку резидентов ТОСЭР "Чапаевск"

Министр регионального минэкономразвития Дмитрий Богданов сообщил о подписании еще одного соглашения о ведении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск".

На этот раз инвестор планирует реализовать проект по созданию производства широкоформатной печати для наружной рекламы. Заявленный объём инвестиций - более 20 миллионов рублей. Компания "ИМПЕРИАЛ-ПРИНТ" станет 11-ым резидентом ТОСЭР "Чапаевск".

Напомним, резиденты ТОСЭР "Чапаевск" на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, ставка налога на прибыль снижается до 2%. Кроме того, для резидентов существенно снижены тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды - 7,6%, вместо 30%.

Сегодня статус резидентов ТОСЭР региона имеют 70 тольяттинских и 11 чапаевских компаний, готовых в общей сложности вложить в развитие городов 45 миллиардов рублей и создать 11 тысяч новых рабочих мест. На сегодня резиденты инвестировали 18,8 миллиарда рублей, создали6213 рабочих мест, в консолидированный бюджет региона отчислили более 815 миллионов рублей. Поддержку инвесторам оказывает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

- Мы делаем все, чтобы инвесторам региона было комфортно развивать свои предприятия на самарской земле, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Для этого мы сформировали и направили заявку в федеральное правительство с предложением по расширению видов экономической деятельности ТОСЭР "Чапаевск", и в апреле наша заявка была одобрена комиссией при Минэкономразвития России. Теперь инвесторы могут осуществлять деятельность по всем разрешенным направлениям. Эта мера поддержки еще больше подчеркивает преимущества Самарской области для федеральных и зарубежных инвесторов. Уже сейчас мы ведем переговоры с руководством нескольких десятков крупных компаний, по достоинству оценивших инвестиционные возможности региона.