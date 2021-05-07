Самолет Оренбург-Москва вернулся в аэропорт из-за неисправности

Boeing-738, вылетевший сегодня рано утром из Оренбурга в столицу, вернулся в аэропорт из-за технических неполадок.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, которая расследует обстоятельства авиационного инцидента, в самолете сработал датчик неисправности закрылок.

Борт совершил вынужденную посадку в 06:45. Никто из 68 пассажиров (среди которых было трое детей) и членов экипажа не пострадал.

Оренбургская транспортная прокуратура контролирует действия служб аэропорта, чтобы не допустить нарушения прав пассажиров.