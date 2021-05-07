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07.05.2021 12:33
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор принял участие в акции "Сад памяти"

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
В Новосибирской области началась международная акция "Сад памяти", организованная всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы. Акция проходит в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" при поддержке минприроды РФ и Рослесхоза. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны предполагается посадить 27 миллионов деревьев.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

В преддверии Дня Победы массовые высадки деревьев состоятся во всех районах Новосибирской области. Первые мероприятия прошли в Новосибирске, Барабинском, Здвинском, Татарском, Чулымском районах.

Фото: Татьяна Кравченко
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках международной акции посадил сирень в новосибирском сквере Авиаторов. Глава региона напомнил, что в прошлом году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, акция "Сад памяти" в Новосибирске была проведена. "Рад, что мы эту традицию продолжаем", - подчеркнул глава региона.

В акции также приняли участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть, директор Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Компания Сухой" Сергей Панасенко, актриса театра и кино Ирина Безрукова, участники движения "Волонтеры Победы", представители молодежных военно-патриотических клубов.

В преддверии Дня Победы в Новосибирской области проходят также патриотические акции "Георгиевская ленточка" и "Окна Победы". Во всех районах предусмотрена масштабная культурная программа, продолжается регистрация участников онлайн-шествия "Бессмертный полк", идет подготовка к акции "Свеча памяти".

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