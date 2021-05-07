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07.05.2021 14:27
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор проверил работу поликлиник во время праздников

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Более 30 тысяч жителей Новосибирской области поставили прививку от коронавируса за дни майских каникул. Всего же по состоянию на 7 мая в регионе привито первым компонентом более 234 тысяч человек, двукратно - свыше 150 тысяч.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Организация работы по вакцинации и диспансеризации населения во время майских праздников находится на контроле у губернатора Андрея Травникова. "Были опасения, что из-за длинных праздничных выходных дней интерес к вакцинации, диспансеризации спадет, а этого допустить нельзя. Сегодня мы убедились, что активность жителей достаточно высока", - отметил глава региона, побывав в ряде поликлиник Новосибирска. "Самое главное - медики работают без сбоев, вакцина в наличии. Есть свободные окошки для записи", - подчеркнул Андрей Травников.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Особое внимание губернатор обратил на работу регистратур и медицинской информационной системы МИС. "Все удобные каналы записи к врачу - 124, 112, 103, 003, кол-центры поликлиник - должны быть доступны. При этом важно, чтобы информация не терялась, сводилась в одно рабочее окно - чтобы и работникам регистратуры, и пациентам было комфортно", - отметил Андрей Травников.

Как сообщил губернатору министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, уже более пятисот новосибирцев прошли профилактический осмотр в рамках акции "Заботимся о здоровье вместе", которая проходит в регионе с 4 по 7 мая.

В поликлиниках областного центра, районах и городских округах Новосибирской области развернуто 87 пунктов вакцинопрофилактики. Кроме того, создано 87 мобильных прививочных бригад, которые вакцинируют людей на рабочих местах и выезжают на дом к маломобильным гражданам.

В Новосибирске организована работа семи мобильных пунктов, где можно пройти диспансеризацию, профилактический медосмотр и сделать первую прививку от COVID-19. Вторым компонентом можно вакцинироваться через 21 день в тех поликлиниках, которые обеспечивают работу мобильных медпунктов.

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