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07.05.2021 17:34
Рубрика: Экономика

Росреестр: В честь героев Великой Отечественной названы острова и горы

Текст: Марина Трубилина
В 2020 году именами героев - участников Великой Отечественной войны, героев Советского Союза и Российской Федерации - названы 17 географических объектов, сообщает пресс-служба Росреестра.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Горы хребта Кузнецкий Алатау в Кемеровской области названы в честь партизанки Веры Волошиной, командира батальона Юрия Двужильного, Героя Советского Союза, командира штурмового авиационного полка Степана Марковцева, командира авиационной эскадрильи Валерия Полуновского, сапера Михаила Хорькова и стрелка Владимира Юдина.

Фото: Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
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Имя маршала Александра Василевского теперь носит остров Сахалинской области. В честь руководителя внешней разведки в годы Великой Отечественной войны Павла Фитина названа гора в Северной Осетии. В Краснодарском крае гора названа в честь Владимира Барковского - советского разведчика, Героя РФ.

На архипелаге Новая Земля появились названия, которые увековечивают память советских гидрографов, участников Великой Отечественной войны, внесших значительный вклад в исследование и изучение Арктики. Это мысы Афанасенкова, Владимирского, Мамонтова, Мороза, а также острова Бухмейера и Осокина.

В Кандалакшском заливе Белого моря в честь лейтенанта, командира стрелкового взвода Николая Александрова названа губа. Залив Бекмана в честь советского военного моряка и изобретателя Альфреда Бекмана появился в Онежском озере.

Наименования присваивались по предложениям Минобороны, Службы внешней разведки России, Русского географического общества, Законодательного собрания Кемеровской области-Кузбасса, Сахалинской областной думы и ветеранов Беломорско-Онежского пароходства.

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