В Красноярске прошли парады под окнами

В рамках акции "Парад у дома ветерана" в Красноярске устроили концерты во дворах домов тех, кто защищал Родину на фронтах Великой Отечественной войны - в знак преклонения перед подвигом и благодарности за мирное небо над головой.

Праздничные аккорды и песни военных лет прозвучали для ветеранов Клавдии Сергеевны Гавриловой, Ивана Трофимовича Козлова, Михаила Георгиевича Новоселова, Ивана Михайловича Сенашова и Владимира Сидоровича Федькина.

Фото: Пресс-служба администрации Красноярска

В Ленинском районе духовой оркестр войсковой части 3476 войск национальной гвардии РФ под управлением майора Леонида Голованова исполнил марш "Триумф Победы", песню "День Победы" и другие военные композиции.

Вальс ветеранам подарил хореографический ансамбль "Улыбка" ДК им. 1 Мая. А В Центральном районе музыкальный подарок ветеранам сделали курсанты Красноярского кадетского корпуса им. А. И. Лебедя. Финалом акции стало прохождение участников строевым маршем под мелодию "Прощание славянки".

Фото: Пресс-служба администрации Красноярска

После концерта участник Великой Отечественной войны Иван Трофимович Козлов поделился с гостями своей историей. Ветеран рассказал о том, как командовал стрелковым отделением, а затем взводом. Вспомнил и о том, как в июле 1944 года со своим подразделением был направлен в город Бобруйск для конвоирования эшелона с военнопленными в Москву. После демобилизации в 1948 году 45 лет отработал на "Красмаше". Иногда трудился до глубокой ночи. Это ветеран и считает своим главным достижением - не войну и не Победу, не героические подвиги, а простой труд на одном из заводов Ленинского района.

Фото: Пресс-служба администрации Красноярска

Житель Центрального района, ветеран войны Иван Михайлович Сенашов в 17 лет пошел в военкомат добровольцем. После окончания обучения служил авиамехаником в истребительном авиационном полку Забайкальского военного округа, участвовал в войне с Японией. Праздничный концерт вместе с Иваном Михайловичем слушала его супруга Муза Дмитриевна, труженик тыла. Они вместе уже 69 лет, и все эти долгие годы прожили в любви и согласии.

Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс в своем Instagram отметил, что в праздничные дни планирует навестить ветеранов, находящихся на лечении в краевом госпитале. "Мы все в неоплатном долгу перед поколением победителей. Стараемся их поддержать и словом, и делом", - отметил глава региона.

К празднику Победы все красноярские ветераны и участники Великой Отечественной войны получат по 50 тысяч рублей. Решение о выплате губернатор принял в апреле этого года.

А с 7 мая в Красноярске запустили "Трамвай Победы". Борта необычного вагона украшены символикой праздника. Соответствующую ему атмосферу внутри создают творческие коллективы Красноярска. Пассажиры смогут почувствовать дух праздника Победы, исполнить песни военных лет вместе с солистами молодежного клуба "БомБАРДировщики". А самые маленькие горожане узнают, как жил Красноярск в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба администрации Красноярска

"Мы хотим поделиться песнями военных лет и их смыслами, а также обратить внимание людей на значимость победы и важность памяти о ней", - рассказала руководитель клуба авторской песни "БомБАРДировщики" Екатерина Александрова.