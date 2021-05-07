В Красноярске прошли парады под окнами

Праздничные аккорды и песни военных лет прозвучали для ветеранов Клавдии Сергеевны Гавриловой, Ивана Трофимовича Козлова, Михаила Георгиевича Новоселова, Ивана Михайловича Сенашова и Владимира Сидоровича Федькина.
В Ленинском районе духовой оркестр войсковой части 3476 войск национальной гвардии РФ под управлением майора Леонида Голованова исполнил марш "Триумф Победы", песню "День Победы" и другие военные композиции.
Вальс ветеранам подарил хореографический ансамбль "Улыбка" ДК им. 1 Мая. А В Центральном районе музыкальный подарок ветеранам сделали курсанты Красноярского кадетского корпуса им. А. И. Лебедя. Финалом акции стало прохождение участников строевым маршем под мелодию "Прощание славянки".
После концерта участник Великой Отечественной войны Иван Трофимович Козлов поделился с гостями своей историей. Ветеран рассказал о том, как командовал стрелковым отделением, а затем взводом. Вспомнил и о том, как в июле 1944 года со своим подразделением был направлен в город Бобруйск для конвоирования эшелона с военнопленными в Москву. После демобилизации в 1948 году 45 лет отработал на "Красмаше". Иногда трудился до глубокой ночи. Это ветеран и считает своим главным достижением - не войну и не Победу, не героические подвиги, а простой труд на одном из заводов Ленинского района.
Житель Центрального района, ветеран войны Иван Михайлович Сенашов в 17 лет пошел в военкомат добровольцем. После окончания обучения служил авиамехаником в истребительном авиационном полку Забайкальского военного округа, участвовал в войне с Японией. Праздничный концерт вместе с Иваном Михайловичем слушала его супруга Муза Дмитриевна, труженик тыла. Они вместе уже 69 лет, и все эти долгие годы прожили в любви и согласии.
Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс в своем Instagram отметил, что в праздничные дни планирует навестить ветеранов, находящихся на лечении в краевом госпитале. "Мы все в неоплатном долгу перед поколением победителей. Стараемся их поддержать и словом, и делом", - отметил глава региона.
К празднику Победы все красноярские ветераны и участники Великой Отечественной войны получат по 50 тысяч рублей. Решение о выплате губернатор принял в апреле этого года.
А с 7 мая в Красноярске запустили "Трамвай Победы". Борта необычного вагона украшены символикой праздника. Соответствующую ему атмосферу внутри создают творческие коллективы Красноярска. Пассажиры смогут почувствовать дух праздника Победы, исполнить песни военных лет вместе с солистами молодежного клуба "БомБАРДировщики". А самые маленькие горожане узнают, как жил Красноярск в годы Великой Отечественной войны.
"Мы хотим поделиться песнями военных лет и их смыслами, а также обратить внимание людей на значимость победы и важность памяти о ней", - рассказала руководитель клуба авторской песни "БомБАРДировщики" Екатерина Александрова.