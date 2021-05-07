В Кузбассе врачи избавили пенсионерку от гигантской опухоли мозга

Редчайшую опухоль головного мозга удалили у 70-летней пенсионерки нейрохирурги Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева.

Женщина страдала дезориентацией в пространстве и времени, рассеянностью и забывчивостью, списывая это на преклонный возраст. Но оказалось, что виной всему гигантское - 7 на 7,5 сантиметра - новообразование в голове. Его признали неоперабельным специалисты сразу нескольких клиник. Но кемеровские врачи успешно справились с, казалось бы, нерешаемой задачей.

Как рассказал в Instagram больницы заведующий нейрохирургическим отделением Егор Колотов, опухоль и правда оказалась очень редкой (в мире таких случаев - единицы). Она фактически объединяла в себе три вида опухолей разного вида. Распространялась и в сторону больших полушарий, оттесняя затылочную долю, и в сторону мозжечка в заднечерепной ямке, а также прорастала не только сквозь тенториум, но и на противоположную сторону, сдавливая основной венозный отток от головного мозга. По словам Колотова, хирурги зачастую отказываются оперировать подобные новообразования - из-за высокого риска летального исхода пациентов, причем нередко прямо на операционном столе.

Поскольку описанных и продемонстрированных операций такого рода очень мало, нейрохирурги областной больницы готовились к вмешательству почти две недели. Штудировали всю доступную литературу, а также изучали информацию, имеющуюся в интернете. Чтобы поточнее составить план действий, обратились и к опыту зарубежных коллег.

Операция продолжалась 12 часов, и на одном из ее этапов врачи были вынуждены действовать практически вслепую. Но в итоге одержали победу. "Я горжусь своей командой и доволен проделанной работой", - подытожил Егор Колотов.