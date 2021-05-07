В Сибири появился первый мобильный храм

В Алтайском крае начал работу первый "алтарь на колесах". Он создан для нужд верующих, проживающих в труднодоступных местах.

Передвижной храм будет приезжать в отдаленные села, использоваться в миссионерских поездках и паломничествах. Преимущество "алтаря на колесах" - в его мобильности. Он может доехать в самый дальний уголок Алтайского края, где нет поблизости церквей. У верующих сельчан появится возможность побывать на службе, исповедоваться, причаститься, пообщаться со священником, поставить свечки, заказать молебен.

- Передвижной храм смонтирован на базе грузового автомобиля "Газель" на заводе по нашим эскизам, - рассказал "РГ" диакон Барнаульской Епархии Константин Филатов. - Его убранство выполнено в соответствии с традицией устройства православного храма. Внутри есть иконостас и престол-жертвенник.

В июне мобильный храм будет сопровождать Всероссийский крестный ход в село Коробейниково, где в мужском монастыре хранится главная алтайская святыня - Коробейниковская Казанская икона Божией Матери. Крестный ход проводится в Алтайском крае уже более двадцати лет. Сотни верующих идут пешком из Барнаула по частично асфальтированным, полевым и насыпным дорогам почти двести километров.

- Ежедневно по маршруту Крестного хода мы совершаем богослужения, - рассказывает Констанин Филатов. - Раньше для этого мы использовали походную палатку, а теперь молебны будут проводиться на базе мобильного храма. Первая литургия пройдет под горой Синюха.