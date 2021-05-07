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07.05.2021 11:28
Рубрика: Общество

Фальков открыл инновационную сельхоздолину Крымского университета

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков дал старт инновационной сельскохозяйственной долине Крымского федерального университета "Агрополис", в которой вуз займется селекцией субтропических плодовых культур и выращиванием безвирусного посадочного материала.
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Знакомясь с современными агро- и биотехнологиями, Фальков посетил лабораторию криотерапии для лечения растений, современный биотехнологический комплекс для производства оздоровленного посадочного материала, цех производства БАДов. В последней происходит идентификация и количественное определение веществ и соединений в составе крымских эндемиков и редких видов растений, что могут использоваться для производства биологически активных добавок и функциональных продуктов питания, например, безалкогольных тонизирующих напитков на виноградной основе.

Фото: Сергей Винник/РГ
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- Современное сельское хозяйство основывается на синтезе самых разных научных направлений: математики, физики, химии, почвоведения, робототехники, IT, - подчеркнул министр Валерий Фальков. - Их объединяют для производства экологически чистых продуктов. Убежден, у этого проекта и команды огромный потенциал. Как гласит восточная мудрость, каким бы длинным ни был путь, важно сделать первый шаг.

В рамках мегагранта "Биотехнология для развития садоводства" КФУ недавно приобрел новое оборудование для выращивания оздоровленного посадочного материала и биореакторы. С их помощью ученые займутся размножением винограда, земляники, ежевики, роз, а также субтропических культур - зизифуса, граната, оливы и других. После загрузки необходимых компонентов прибор по определенной формуле сам приготовит питательную среду, которая состоит из органических и неорганических химических соединений и идеально подходит для развития тканей и органов конкретных растений.

- Система подготовки питательных сред позволяет автоматизировать работу и значительно экономить время, - рассказал заведующий лабораторией микроклонального размножения растений Крымского федерального университета Лавр Крюков. - Прибор похож на мультиварку на кухне: вы забрасываете все ингредиенты, а она сама готовит блюдо. После приготовления питательной среды происходит ее автоматический розлив по культуральным емкостям необходимого объема. После раздачи прибор продолжает следить за всеми необходимыми параметрами: составом, температурным режимом, уровнем кислотности и другими.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Стерильные биореакторы, в которых растения с определенным интервалом омываются жидкой питательной средой, объединены в одну систему. Подаваемый внутрь воздух предварительно стерилизуется, проходя через мембранные фильтры, задерживающие все грязные" вещества. Такая технология по сравнению с культивированием на твердых питательных средах делает растение более крепким и адаптированным к внешним агрессивным условиям.

- Наша деятельность направлена на обеспечение био- и продовольственной безопасности страны, а также создание такой отрасли, как виноградарство будущего, - рассказал ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев. - Для этого налажена полная технологическая цепочка: от выращивания безвирусного посадочного материала до разработки "цифровых помощников" для принятия оптимальных решений в управлении сельскохозяйственным производством и выпуска конечных продуктов глубокой переработки.

КФУ заложил уникальный суперинтенсивный яблоневый сад площадью 10 гектаров, на которых высажено 23 тысячи деревьев трех сортов. В этом году сад даст первый экспериментальный урожай, а ученые создали цифровую карту посадок. В базу данных внесли восемь показателей для каждого дерева. Среди них - уникальный идентификационный номер, GPS-метка, сорт, общее состояние, высота, количество придаточных ветвей и цветковых почек. В дальнейшем количество параметров увеличат.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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- Каждое дерево в нашем саду теперь имеет свой паспорт, прописку и медицинский полис, - рассказал проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев. - Благодаря этому мы видим и общее состояние сада, и отдельных растений. Это позволяет нам вносить необходимые питательные вещества через систему капельного орошения не во всем саду, а точечно - под конкретные деревья, находящиеся в не очень хорошем состоянии.

Специалисты создали самоходное шасси для перемещения по интенсивному саду, которое может использоваться как для движения между рядами растений, так и над ними.

- На первом этапе предусмотрено дистанционное управление устройством, на втором - с помощью микропроцессорной системы, которая задает программу движения и использует привязку к обрабатываемой поверхности по радиомаякам, - добавил Михаил Сергеев.

Также министр Валерий Фальков побывал в единственной в России теплице для выращивания субтропических культур, где посадил дерево маслины и ознакомился с работой ученых в области автоматизации и роботизации сельскохозяйственных процессов.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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