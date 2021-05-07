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07.05.2021 18:22
Рубрика: Экономика

Ялтинский экономический форум состоится в ноябре

Текст: Александр Проценко

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) состоится в текущем году осенью - с 4 по 6 ноября. Вице-премьер, возглавляющий оргкомитет ЯМЭФ, известил об этом на своей странице в Instagram.

ПМЭФ-2021 состоится с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности

"В этом году Ялтинский форум пройдет с 4 по 6 ноября. Такое решение приняли в ходе рабочей поездки в Крым. В 2020 году нам пришлось отменить форум, но в этом году мы готовы провести его, конечно, с соблюдением всех мер безопасности", - сообщил Хуснуллин.

Как известно, шестой ЯМЭФ должен был пройти в прошлом году с 23 по 25 апреля, но его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19. Впоследствии появилась информация, что форум будет проведен осенью 2021 года, однако без указания конкретных сроков.

ЯМЭФ проводится в Крыму с 2015 года.

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