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Рубрика: Экономика

Накануне лета ввели новые штрафы и вернули старую льготу

Текст: Ирина Белова (Краснодар) , Валентина Зотикова (Оренбург) , Юлия Потапова (Кемерово)
Теперь зазывалам, которые настырно предлагают прохожим услуги такси, аренды квартир, экскурсии и морские прогулки на курортах Краснодарского края грозит штраф - пять тысяч рублей. А в Оренбургской области значительно выросли штрафы за неправильную парковку и появились новые - за расклейку объявлений на фасадах зданий.
Фото: Антон Белицкий/РИА Новости Фото: Антон Белицкий/РИА Новости
Фото: Антон Белицкий/РИА Новости

Не приставай с экскурсиями

Накануне открытия летнего сезона на Кубани ввели штрафы за навязывание услуг жителям и гостям региона. Им грозит штраф в пять тысяч рублей.

Речь идет о зазывалах, которые настырно предлагают прохожим услуги такси, аренды квартир, экскурсии, морские прогулки и другие. Реализация услуг под видом промоутерства приобрела особую популярность в Сочи и на других курортах региона несколько лет назад.

"Инициатива исходила от руководства города Сочи, - отметил председатель заксобрания края Юрий Бурлачко. - Отдых на Кубани должен быть привлекательным. А навязчивые приставания к отдыхающим этому не способствуют. Человек сам должен решать, где и как ему отдыхать, на какую экскурсию пойти. Если этого не понимают зазывалы, то должны отвечать рублем. Что будет справедливо".

К тому же, неизвестные организаторы зачастую принимают деньги без контрольно-кассовой техники и платежных документов, из-за чего увеличилось количество жалоб и обращений о некачественном обслуживании и фактах обмана.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"В Сочи таким видом услуг занимается более 300 человек, - объяснил заместитель главы города Владимир Пушкарев. - Преимущественно это граждане из других регионов России и государств, в том числе Абхазии. Они не имеют регистрации и разрешения на трудовую деятельность. Демпингуя на экскурсионном рынке, зазывалы причиняют существенный вред фирмам, работающим в легальном правовом поле".

Парковка на газонах подорожала

С мая в Оренбуржье выросли штрафы для тех, кто паркуется на газонах, детских площадках, бросает машины около мусорных контейнеров. А также для тех, кто портит фасады зданий, развешивает объявления в неположенных местах.

Штрафы вырастут до 45 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года - до 80 тысяч рублей. В новых поправках к региональному закону об административных правонарушениях депутаты конкретизировать действия, за которые муниципалитеты смогут штрафовать.

Теперь отвечать придется и за увешанное баннерами здание, и за неубранный снег. Всего в законе появилось пять новых статей: за неисполнение правил содержания объектов, фасада сооружения, за нарушение запрета на размещение транспорта, вывесок и объявлений, препятствие вывозу ТКО.

- Главное - не наказать, а предотвратить. Хочешь жить в чистоте и комфорте, начни с себя: не ломай, не вырубай, - прокомментировал председатель профильного комитета Ермек Алкулов.

На дачу - бесплатно

Кузбасские пенсионеры и ветераны с мая и до конца дачного сезона снова смогут пользоваться городским и пригородным общественным транспортом бесплатно.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Что делать дачникам, чтобы не получить штраф

Транспортная льгота, которой не существовало ровно год, ввели с 1 мая по 1 октября включительно на будние дни - от понедельника до четверга. А приостановили ее действие весной 2020-го из-за пандемии коронавируса.

"Тогда ради защиты здоровья граждан пожилого возраста, относящихся к группе высокого риска, им было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, - вспоминает председатель областного парламента Вячеслав Петров. - И для большей эффективности популярную меру социальной поддержки временно отменили. Сейчас же у нас активно идет прививочная компания, а старшее поколение вакцинируется в приоритетном порядке. Потому льготу решили вернуть. Так что наши пенсионеры вновь смогут бесплатно ездить на трамваях, троллейбусах, электричках, городских и пригородных муниципальных автобусах".

Кроме того, сообщил глава областного минтранса Сергей Рубан, в регионе начали курсировать дополнительные сезонные автобусы до садоводческих обществ.

Три года без налога

В Оренбургской области владельцам электромобилей, а также машин, работающих на сжатом природном газе, в ближайшие три года не придется платить транспортный налог.

Такую льготу для обладателей "чистого" транспорта ввели как для физических, так и юридические лица. "Эксперты считают, что такое решение станет стимулом в пользу экологичного транспорта", - пояснили в заксобрании Оренбургской области. Кстати, льготы по транспортному налогу теперь предоставляются и в беззаявительном порядке.

В регионе зарегистрировано более 900 автомобилей, работающих на компримированном газе, и всего 16 электромобилей.

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