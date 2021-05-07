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07.05.2021 18:07
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили призыв Госдепа вернуть Крым Украине

Текст: Татьяна Замахина

Не Вашингтону указывать, чей Крым. Об этом заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию зарубежного вмешательства в дела России Василий Пискарев, комментируя сообщение Госдепартамента на русскоязычной странице госдепа в Facebook.

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Ранее там появился адресованный к России призыв вернуть Украине "полный контроль над полуостровом"​​​.

Пискарев, комментируя эту тему в Telegram-канале комиссии, назвал появление подобных постов очередным проявлением вмешательства во внутренние дела РФ. "И Facebook, получается, это поощряет", - добавил парламентарий.

Он напомнил Вашингтону о результатах голосования в Крыму. "За возвращение на Родину проголосовало абсолютное большинство крымчан, - подчеркнул он, - и не американцам им указывать, чей Крым".

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