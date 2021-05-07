Полицейские в Севастополе задержали подозреваемых в квартирных кражах

Трое бывших судимых за кражи объединились в преступную группу и приехали в Крым из Ставропольского края.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что криминальные гастролеры маскировались под работников коммунальных служб. В чужие квартиры они проникали днем, когда все были на работе. Двери они открывали с помощью отмычек и электронных декодеров, не повреждая замков. Поэтому хозяева далеко не сразу понимали, что их обокрали.

Домушники в основном брали деньги и ювелирные украшения. Для отдыха и складирования краденного они арендовали коттедж.

Всех троих взяли оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

При обыске арендованного коттеджа обнаружили тайник с похищенными вещами - канистру, где была спрятана ювелирка.

Еще нашли 2600 долларов, 1000 евро, 40 приспособлений для открытия дверных замков, декодеры для сейфовых и магнитных замков подъездных дверей. Эксперты нашли отрезки металлической фольги, которые нужны были домушникам для изготовления дубликатов ключей.

Сыщики считают, что эти гастролеры ограбили как минимум три квартиры в Севастополе. Они обворовали граждан более чем на миллион рублей.