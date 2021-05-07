Югорчане рассказали на международном форуме о проекте "Север для Победы"

Большой исторический проект "Север для Победы" представила Югра на международном форуме "СНГ + МИР. МИР ПОБЕДЫ".

Мероприятие организовали комитет по туризму Деловой центр СНГ и Международная программа "СНГ + МИР". В ходе форума прошел многонациональный флешмоб #МИРПОБЕДЫ. В нем приняли участие десятки регионов России и стран СНГ, вместе боровшихся против фашизма в годы Великой Отечественной.

- Цель проекта "Север для Победы. Каждый для дела мира" - сохранить память о войне, предотвратить попытки переписать историю, - отметила начальник управления по внешним связям правительства Югры Инна Арканова, выступая на форуме. - Важность этой задачи подчеркнул и глава государства Владимир Путин. Священный народный подвиг не должен быть забыт. Мы отчетливо это понимаем сейчас, когда в живых остается все меньше ветеранов Великой Отечественной. И так важно сохранить ценные свидетельства о войне.

Отметим, интерактивный проект "Север для Победы" подробно и глубоко рассказывает о вкладе северных регионов в победу над фашизмом. Идет постоянный сбор редких материалов, свидетельств о солдатах Великой Победы.

Сегодня на специальном интернет-портале pobeda-mir.ru размещены истории участников войны из разных стран. Югра запустила акцию "Наши герои Победы" и приглашает присоединиться к ней всех, кому дорога память о Великой Отечественной, - отправить организаторам фотографии и истории своих родственников, участников войны. Информация о них обязательно будет включена в тематические выставки.

Партнерами проекта выступают представители Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Китая, Болгарии и других стран. Его идею изначально поддержали Россотрудничество, Министерство иностранных дел России. Для реализации и продвижения проекта "Север для Победы" много сделала губернатор Югры Наталья Комарова.

Отметим, в годы Великой Отечественной войны из Ханты-Мансийского национального округа мобилизовали и ушли добровольцами на фронт 17890 человек, в том числе 176 женщин, 412 представителей коренных национальностей.

В годы войны колхозники округа передали в фонд здоровья Красной Армии более 300 000 литров молока. Более 5000 югорчан-фронтовиков были награждены орденами и медалями СССР и союзных держав. 8479 жителей Югры не вернулись с фронта в родные края.

Эти и другие важные для сохранения памяти о поколении победителей исторические данные содержатся на портале проекта "Север для Победы".