Югорчане рассказали на международном форуме о проекте "Север для Победы"

Новости

Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости? 12:17
В Германии окончательно одобрили план послаблений для привитых от COVID-19 12:13
В центре Чумакова высказались против паспортов вакцинации 12:10
Руководство Минобороны возложило цветы к Могиле Неизвестного Солдата 12:09
В Минске вручены государственные награды 12:08
Более 3 млн избирателей зарегистрировались на праймериз "Единой России" 12:00
В Подмосковье продлили электронную регистрацию безработных 11:50
Венгерская лаборатория подтвердила надежность "Спутника V" 11:48
В рамках учений США высадят десант в Эстонии 11:39
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,3 млрд 11:38
Глава ЛНР: Примирение Востока и Запада Украины невозможно из-за действий США 11:36
Путин поблагодарил "Волонтеров Победы" за поддержку ветеранов 11:32
"Долго отходила": экстренно прооперированная Бузова вышла на связь 11:25
Названы регионы, откуда чаще всего приезжают в Москву 11:21
Смартфоны Huawei получат собственную операционную систему в июне 11:19
Оперштаб: Еще 2 262 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:17
Лукашенко поздравил народного артиста России Владимира Бортко с 75-летием 11:16
"Циркон" и "Посейдон" сохранят России статус сверхдержавы 11:13
В воздушной части репетиции Парада участвовали 53 самолета и 23 вертолета 11:11
Ушедшее в отставку правительство Болгарии обвинили в рэкете 11:07
МИД КНР: Обломки ракеты "Чанчжэн-5Б" не угрожают объектам на Земле 11:07
Видео: внезапный снегопад привел к массовым ДТП 11:00
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло 10:54
Отоларинголог Ишима помог пациенту с "черным волосатым языком" 10:53
Машины "Тайфун-ПВО" и танки "Армата" поучаствовали в репетиции Парада 10:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
07.05.2021 11:15
Рубрика: Общество

Югорчане рассказали на международном форуме о проекте "Север для Победы"

Текст: Елена Панова
Большой исторический проект "Север для Победы" представила Югра на международном форуме "СНГ + МИР. МИР ПОБЕДЫ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мероприятие организовали комитет по туризму Деловой центр СНГ и Международная программа "СНГ + МИР". В ходе форума прошел многонациональный флешмоб #МИРПОБЕДЫ. В нем приняли участие десятки регионов России и стран СНГ, вместе боровшихся против фашизма в годы Великой Отечественной.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
С 90-летием Югру поздравили даже из космоса

- Цель проекта "Север для Победы. Каждый для дела мира" - сохранить память о войне, предотвратить попытки переписать историю, - отметила начальник управления по внешним связям правительства Югры Инна Арканова, выступая на форуме. - Важность этой задачи подчеркнул и глава государства Владимир Путин. Священный народный подвиг не должен быть забыт. Мы отчетливо это понимаем сейчас, когда в живых остается все меньше ветеранов Великой Отечественной. И так важно сохранить ценные свидетельства о войне.

Отметим, интерактивный проект "Север для Победы" подробно и глубоко рассказывает о вкладе северных регионов в победу над фашизмом. Идет постоянный сбор редких материалов, свидетельств о солдатах Великой Победы.

Сегодня на специальном интернет-портале pobeda-mir.ru размещены истории участников войны из разных стран. Югра запустила акцию "Наши герои Победы" и приглашает присоединиться к ней всех, кому дорога память о Великой Отечественной, - отправить организаторам фотографии и истории своих родственников, участников войны. Информация о них обязательно будет включена в тематические выставки.

Партнерами проекта выступают представители Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Китая, Болгарии и других стран. Его идею изначально поддержали Россотрудничество, Министерство иностранных дел России. Для реализации и продвижения проекта "Север для Победы" много сделала губернатор Югры Наталья Комарова.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Глава Югры выступила на Российско-Германском сырьевом форуме

Отметим, в годы Великой Отечественной войны из Ханты-Мансийского национального округа мобилизовали и ушли добровольцами на фронт 17890 человек, в том числе 176 женщин, 412 представителей коренных национальностей.

В годы войны колхозники округа передали в фонд здоровья Красной Армии более 300 000 литров молока. Более 5000 югорчан-фронтовиков были награждены орденами и медалями СССР и союзных держав. 8479 жителей Югры не вернулись с фронта в родные края.

Эти и другие важные для сохранения памяти о поколении победителей исторические данные содержатся на портале проекта "Север для Победы".

В регионах Общество История Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

Главное сегодня

В "Газпроме" пообещали бесплатно провести газ к небольшим частным домам
Венгерская лаборатория подтвердила надежность "Спутника V"
Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши советскими воинами
В рамках учений США высадят десант в Эстонии
Синоптики пообещали "красную жару" в Северном полушарии
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19