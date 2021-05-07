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07.05.2021 09:44
Рубрика: Происшествия

На трассе Тюмень-Омск пьяный водитель влетел под фуру

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На 291-м километре федеральной трассы Тюмень-Омск пьяный водитель спровоцировал ДТП. Как передает пресс-служба областной Госавтоинспекции, один человек в результате аварии погиб. Еще трое - среди которых семилетний мальчик - получили травмы.

Фото: Прес-служба МВД по Волгоградской области
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Происшествия случилось накануне около одиннадцати вечера по местному времени в Ишимском районе. 32-летний водитель Toyota Corolla въехал в остановившуюся у светофора фуру марки Volvo.

32-летний пассажир легковушки, ехавший спереди, скончался на месте. С ранениями в больницу увезли его маленького сына. Водитель Toyota и 39-летний пассажир получили травмы.

По сведениям департамента здравоохранения Тюменской области, у ребенка - черепно-мозговая травма, состояние оценивается как стабильное. "Один мужчина доставлен в отделение травматологии с тупой травмой живота, сотрясением и ушибами. Второй уже покинул отделение", - передает пресс-служба ведомства.

"Медицинское освидетельствование шофера иномарки показало наличие большого количества спиртного в организме: 1,26 мг на литр выдыхаемого воздуха", - констатировали в ГИБДД.

Между тем

На 108-м километре той же дороги Тюмень-Омск, но уже в Заводоуковском районе, сегодня столкнулись Daewoo Nexia и ГАЗель. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, иномарка выехала на встречную полосу.

"В аварии и погиб 78-летний водитель легковушки, житель деревни Сосновка. Двое его пассажиров (пожилые мужчина и женщина), а также 22-летний водитель ГАЗели доставлены в больницу", - передает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Движение по трассе частично ограничено, инспекторы ДПС регулируют его вручную, пропуская транспорт в реверсивном режиме.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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