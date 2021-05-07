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07.05.2021 10:53
Рубрика: Общество

Отоларинголог Ишима помог пациенту с "черным волосатым языком"

Текст: Татьяна Воробьева

С необычным случаем столкнулся оториноларинголог Областной больницы №4 Ишима Александр Гартунг: на прием к нему пришел пациент с так называемым "черным волосатым языком". При этой патологии у человека на языке сосочки разрастаются и принимают вид колосков.

Фото: iStock
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Пожилой мужчина жаловался на ощущение инородного тела во рту, неприятный запах, рвотный рефлекс при разговоре и зуд нёба. В своей практике ишимский лор с гипертрофией сосочков языка столкнулся впервые.

Как отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области, доподлинно неизвестно, что именно приводит к развитию патологии, но чаще всего она встречается у мужчин среднего и пожилого возраста, зачастую они являются курильщиками и злоупотребляют алкоголем.

"Черный волосатый язык" нередко сопровождается активизацией грибковой флоры, само по себе такое разрастание тканей органа может указывать на язву желудка или двенадцатиперстной кишки.

Как отметил доктор Гартунг, однозначных методик лечения гипертрофии сосочков языка не существует - терапия подбирается индивидуально. Как правило, справиться с заболеванием помогает чистка языка зубной щеткой или скребком - это удаляет разросшиеся ткани и тормозит их увеличение в дальнейшем. Если при этом устранить факторы риска, которые привели к развитию патологии, то поверхность языка полностью восстановится.

"Пациенту провели чистку и дали рекомендации - радикального вмешательства не потребовалось на данном этапе", - сообщила "РГ" пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.

Кстати, в особо запущенных случаях, уточняют специалисты, проводится хирургическое удаление разросшихся сосочков. Например, методом криодеструкции или с помощью аппликаций кератолитических средств.

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