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07.05.2021 09:07
Рубрика: Общество

Почему подросткам нужно ездить на раскопки воинских захоронений

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Уже более 20 лет ученики екатеринбургского лицея №135 ездят в экспедиции, где своими глазами видят последствия самого страшного кошмара XX века: неучтенные захоронения погибших во времена Великой Отечественной войны. По три недели живут в лесу, без удобств, раскапывают могилы и поднимают из земли останки красноармейцев.

- Кадетский класс существует в нашей школе уже 30 лет, поисковый отряд "Кадет" - 25 лет, - рассказывает руководитель отряда, преподаватель ОБЖ и начальной военной подготовки Валерий Краев. - Каждый год в отряде бывает человек по 60, это ученики разных классов. Младшие следят за памятниками, участвуют в мероприятиях, класса с седьмого-восьмого начинают ездить в экспедиции.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Школьники ведут поисковую работу в Карелии, Ленинградской области, Краснодарском крае. За время существования отряда прошло 25 экспедиций, в них приняли участие 645 человек. Во время раскопок были найдены и перезахоронены останки 3459 бойцов, павших во время Финской и Великой Отечественной войн, установлены имена 799 человек.

- Это трудно осознать по сухим новостным сообщениям, - говорит выпускник лицея, ныне студент кадетского корпуса "Спасатель" Николай Лустиков. - Когда своими глазами видишь останки людей, их одежду, личные вещи - начинаешь воспринимать историю по-другому. Подросткам стоит ездить в такие экспедиции. Это не просто воспитание, это способ посмотреть на события изнутри. Страшно, когда снимают первый слой останков, а под ним второй слой, и у всех одежда сохранилась: штаны, валенки, ватники. Там парни по 17, 18 лет, иногда по 15 лет. Мне недавно исполнилось 18. Стыдно говорить, что нам страшно. Это им было страшно: там была война, у них на глазах люди погибали.

- Когда получается найти родственников погибшего, когда ты передаешь им личные вещи бойца, говоришь, где его могила, видишь лица этих людей, их эмоции - это непередаваемо. В этот момент понимаешь: да, поисковая работа тяжелая, но ты должен ее делать, потому что кто, если не ты? - объясняет 17-летний Александр Жбанков.

16-летняя Ева Ноженко ездила в две экспедиции.

- Когда в первый раз видишь останки человека, это сложно понять и принять. Переломный момент был, когда раскладывала кости на столе. Осознала: жизнь - одна, ее надо ценить. Было страшно, когда нашли что-то похожее на бомбу, ждали саперов. Пришло понимание, что когда-то люди также сидели возле снаряда, и некоторые погибали, - говорит девушка.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Однажды под Выборгом ребята обнаружили котелок с надписью "Зинок". Думали, концовка фамилии. Оказалось - красноармеец Зинок Саркисян. Погиб близ поселка имени Свердлова в возрасте 22 лет. В Санкт-Петербурге нашелся двоюродный внук бойца, человек военной профессии, выпускник Морской академии. Когда забирал котелок, компас и именную ложку деда, расплакался.

В 2017 году в тех же краях подняли останки его ровесника, красноармейца Чевосхаева, уроженца Северной Осетии, погибшего в 1941-м. Сохранилось портмоне: внутри был профсоюзный билет и монета в три копейки. Потомки бойца рассказали, что у осетинцев есть поверье: чтобы вернуться домой, нужно положить в документы трехкопеечную монетку. Солдат вернулся на родину в 2018-м.

- Я участвовала в экспедиции около поселка Медянка Ленинградской области, - вспоминает 15-летняя Дарья Мерцалова. - В яме лежали две девушки, рядом офицерские погоны, много других вещей. Одна из них сильно удивила: это был флакон духов - даже на войне девушки хотели оставаться женственными.

Истории ребята рассказывали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву: перед Днем Победы лицеисты отправляли ему видеоприглашение, он его принял. Спрашивал, какие профессии выбрали себе дети. Поисковики отвечали: военные специальности, МЧС, медицина, международные отношения. Спонтанно возникла идея поощрять ребят льготами при поступлении - давать дополнительные баллы на зачислении. Продумать механизм глава региона поручил присутствовавшему на мероприятии министру образования Свердловской области Юрию Биктуганову.

- Эти ребята - наш золотой фонд, из них точно получатся хорошие специалисты, - отметил Евгений Куйвашев.

Кстати

На Среднем Урале действует 58 поисковых отрядов - это только детские и студенческие. Есть 30 архивных групп и 190 патриотических отрядов. Всего в движении задействованы порядка 19 тысяч уральцев.

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