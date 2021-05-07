Врачи удалили тюменке кисту размером с футбольный мяч

Врачи тобольской больницы провели сложную операцию по удалению гигантской кисты.

Пациентка поступила в "скорую" с резкой сильной болью в животе. Симптомы развивались быстро. Приехавшие на вызов медики осмотрели ее и приняли решение доставить в приемное отделение Областной больницы №3.

Там, после исследования, выяснилось: у женщины образовалась киста размером с футбольный мяч, и ее срочно нужно удалять, так как начался некроз ткани.

"Из-за огромных размеров образования гинекологам пришлось провести полостную операцию. Она длилась более полутора часов, - рассказали в пресс-службе медицинского учреждения. - Опухоль успешно удалили, и сейчас состоянию пациентки ничто не угрожает - ее отправили на амбулаторное наблюдение".

Гинекологи отмечают: с аналогичными случаями они сталкиваются регулярно - примерно раз в пять лет. Встречаются кисты и размером в два-три раза больше. А все потому, что пациенты по несколько лет не проходят медосмотр и не посещают профильного врача. Чтобы избежать подобных проблем со здоровьем, специалисты рекомендуют женщинам проходить УЗИ брюшной полости не менее раза в год и периодически наблюдаться у гинеколога.