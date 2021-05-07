Режиссер Арсен Агаджанян о своём фильме "Я подарю тебе победу"

В преддверии праздника 9 Мая "РГ" пообщалась с армянским режиссером и сценаристом Арсеном Агаджаняном - создателем фильма "Я подарю тебе победу". Впервые фильм был показан на Московском международном кинофестивале в 2019 году и тогда же взял главный приз на кинофестивале имени Алексея Баталова "Журавли", а недавно вышел сразу на нескольких площадках - IVI, КиноПоиск, Мегафон ТВ, Okko и других. Наш корреспондент узнала, как из одноименной повести о любви 17-летнего фронтовика-добровольца из армянского села Миши Акопяна и юной санитарки Светы выросла пронзительная кинодрама, в которой переплетаются прошлое и настоящее, судьбы героев из Армении и России.

После успешного дебюта - выхода комедии "Хани Мани" в 2015 году (она была отмечена спецпризом жюри на фестивале "Окно в Европу", а также вошла в программу фестиваля класса "А" в Монреале) и короткого метра "Он сказал "Мама", который тоже получил десятки наград по всему миру, вы взялись за тему Великой Отечественной войны. Далекая эпоха оживает через дневник Акопяна - мы видим его недавним школьником, ушедшим на войну, и седовласым старцем, который через всю жизнь пронес чувство первой любви к девушке из госпиталя и не переставал вести с ней внутренний диалог. Из-за трагического происшествия дневник попадает в руки московского бизнесмена, "героя нашего времени" Алексея Суслищева (его роль исполнил Марат Башаров). История, к которой он приобщается, преображает его и заставляет переосмыслить свою жизнь. Как я понимаю, эта история для вас очень личная? Как долго вы вынашивали замысел фильма?

Арсен Агаджанян: Идея экранизировать эту историю возникла через несколько лет после того, как была мной написана и издана одноименная повесть. И я рад тому, что Министерство культуры РФ тоже ее поддержало. Там действительно много личного. Война глубоко затронула мою семью. Оба моих деда дошли до Берлина, имели боевые ордена. Прототипом Миши Акопяна стал дедушка по материнской линии, которому я и посвятил фильм. Он был младшим из четырех братьев. Старших призвали, а он сбежал на фронт добровольцем и единственный вернулся с войны - все это нашло отражение в картине. Свою старшую дочь, мою маму, дедушка назвал русским именем Светлана. Помню, бабушка над ним подтрунивала и взывала к чистосердечному признанию в наличии юношеских фронтовых чувств. Дед конечно же ни в чем не признался, но я позволил себе додумать эту историю.

Трагическое происшествие, которое запускает сюжет, в реальности имело место в Москве в начале 2000-х. Оно глубоко меня потрясло и тоже вошло в фильм. Наконец, в главном герое Суслищеве есть кое-что и от меня самого. В жизни каждого человека наступает момент, когда он должен совершить поступок и сделать выбор. Не случайно кино открывается цитатой из Откровения Иоанна Богослова: "Ты ни холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч!"

Мотив веры проходит лейтмотивом через весь фильм. Он начинается и заканчивается видами средневекового монастыря Оганаванк, на его фоне разворачиваются многие сцены, в том числе проводы мальчишек на фронт. Из древних стен исходит тот же свет, что пронизывает все кадры с юными Мишей и Светой. Вы сознательно решили не показывать в картине ужасов войны?

Арсен Агаджанян: Да, я намеренно ушел от батальных сцен. Мне достаточно было показать контраст между бравадой мальчишек, сбегающих на фронт с уверенностью, что разобьют фашистов за пару месяцев, и месивом израненных тел, которые привозят в госпиталь. Я сосредоточился на рассказе об удивительном свойстве человеческой натуры приспосабливаться к обстоятельствам, причем самым суровым и бесчеловечным. Переживая страшные лишения, люди могли быть счастливы. И наоборот: в мирное время они умеют искусственно делать себя несчастными. И, конечно, мой фильм о вере. О том, что можно приити к ней не через страдание, а через любовь, пронесенную через всю жизнь.

Юных влюбленных потрясающе сыграли ребята, которые до этого никогда не снимались в кино. Они работали на одной площадке вместе с такими известными актерами, как Элгуджа Бурдули, Марат Башаров, Сергей Гармаш, Ирина Купченко, Валерий Баринов. Как вам удалось выбрать такое точное попадание в образы?

Арсен Агаджанян: Я не раз говорил, что считаю себя в кино случайным персонажем. И еще в первом своем фильме снял в основном людей, не имеющих отношения к актерской профессии. В "Победе" роль юноши-фронтовика сыграл мой сын Тигран Агаджанян, а Светлану - чудесная Кристина Мурадян. Я сразу увидел в этой стеснительной девушке свою героиню. Оба до этого практически не имели отношения к кино и, наверное, больше ничего не сыграют в своей жизни. Но, мне кажется, лучше них эту историю никто бы не передал. Марат Башаров появился на площадке за несколько дней до съемок, нам очень повезло. А посмотрите на игру Никиты Тарасова, Артура Манукяна, Слободы Мичалович, Любавы Грешновой - могу перечислить всех! Они ведь лучшие, не правда ли? Я счастлив, что именно эти актеры снялись в моей картине.

Не могу не спросить о невероятно нежной и пронзительной песне "Дорогая моя", которую вы написали на стихи поэта и художника Маргариты Геворкян и сами исполняете в конце фильма. Как она родилась?

Арсен Агаджанян: Маргарита - нежный поэт и чуткий человек. Во время подготовки к съемкам она принесла нам стихи, которые всем очень полюбились. Практически с первого прочтения в меня вселилась эта мелодия, но я честно дал возможность нескольким известным композиторам переложить стихи на музыку. Получил пару вариантов, но они меня не устроили. Тут мелодия должна быть такой, чтобы не мешать прочтению стиха. И спеть ее должен был условный "парень из окопа". Во время съемок мы все время пели эту песню.

Кому адресован ваш фильм?

Арсен Агаджанян: Как оказалось, фильм смотрят и стар и млад, и сюжет его близок и понятен сегодня представителям всех национальностей бывшего СССР. На Баталовском фестивале было очень много также юных зрителей. Я не ожидал, что картину там примут настолько тепло. На закрытии люди подходили и обнимались со мной. Для моих соотечественников это особая тема -из 600 тысяч армян, которые ушли на фронт, погибли 300 тысяч. Эта наша общая Победа, и память о ней всегда будет жива.