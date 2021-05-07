Росгвардия проводит акцию "Парад у дома ветерана"

В майские праздники росгвардейцы проводят патриотическую акцию "Парад у дома ветерана".

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что в эти дни военнослужащие и сотрудники ведомства поздравляют с наступающим праздником участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей, участников борьбы с националистическим подпольем. Но самое главное и интересное - у домов ветеранов звучат музыкальные композиций военных лет и торжественным маршем проходят парадные расчеты.

Акция проводится по всей стране. Под опекой Росгвардии - 378 ветеранов. В Москве и в Московской области поздравления директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова с 76-й годовщиной Великой Победы принимали ветераны войны Афонский Сергей Николаевич, Петраков Станислав Прокопьевич и Андросенко Герман Михайлович.

Военные музыканты Росгвардии исполнили для ветеранов песни "Катюша", "День Победы", "Смуглянка", "Пора в путь-дорогу", а рота почетного караула прошла торжественным маршем.

В своем поздравлении директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов напомнил, что войска национальной гвардии Российской Федерации свято чтут и преумножают боевые традиции, заложенные воинами-фронтовиками.

Генерал армии Виктор Золотов подчеркнул, что сохранение исторической памяти и правды о самой страшной войне XX столетия, ее многомиллионных жертвах - наша святая обязанность. Наша страна, заплатившая за свою свободу и независимость самую высокую цену, никогда не смирится с оправданием идей нацизма и фашизма.