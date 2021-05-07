Роскомнадзор потребовал снять ограничения с приложения "Улица Героев"

Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с мобильного приложения "Улица Героев". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее Google удалила из магазина Google Play приложение, которое знакомило с биографиями героев Великой Отечественной войны. Ведомство отмечает, что подобные действия американской компании нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

В Роскомнадзоре напомнили, что согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, влечет наложение административных штрафов до 1 млн рублей. Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов - до 3 млн рублей.