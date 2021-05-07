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07.05.2021 10:50
Рубрика: Общество

Россиян не будут лечить от коронавируса гидроксихлорохином

Текст: Елена Манукиян

Минздрав исключил из списка возможных к назначению препаратов для лечения коронавируса гидроксихлорохин, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Минздрав утвердил иммуноглобулин человека для лечения коронавируса

"Из списка возможных к назначению лекарственных препаратов для лечения COVID-19 исключен гидроксихлорохин", - говорится в сообщении.

Ранее Всемирная организация здравоохранения усомнилась в эффективности и безопасности этого препарата при лечении больных COVID-19, отметив, что лекарство следует назначать лишь пациентам с аутоиммунными заболеваниями и малярией.

Всего в списке возможных лекарств для лечения коронавируса указаны пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против COVID-19, интерферон альфа и умифеновир. Все они включены в новые методические рекомендации Минздрава по лечению и профилактике COVID-19, одиннадцатая версия которых утверждена 7 мая.

В ней также отмечается, что для упреждающей противовоспалительной терапии при коронавирусе у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций. В разделе по специфической профилактике инфекции добавлены сведения о двух российских вакцинах - "Ковивак" и "Спутник лайт".

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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