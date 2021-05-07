Россиянам рекомендовали проверить важную настройку WhatsApp

Для того чтобы убедиться, что переписку в WhatsApp не читает никто, кроме владельца учетной записи, необходимо совершить несколько простых действий.

Как рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева, пользователю, беспокоящемуся о своей приватности, нужно открыть меню настроек и выбрать пункт "WhatsApp Web". Там отобразятся все сессии мессенджера, открытые в браузерах на разных устройствах.

При желании можно закрыть любую из этих сессий или нажать кнопку "Выйти со всех устройств". В этом случае все сессии будут завершены и на этих устройствах произойдет выход из учетной записи - авторизация останется только на том устройстве, которое владелец держит в руках.

Если человек зашел в свой аккаунт с другого устройства, то при завершении беседы рекомендуется выйти из приложения через меню настроек. Чтобы злоумышленник не мог подключиться к учетной записи, стоит держать смартфон при себе в людных местах, а также активировать двухфакторую авторизацию.