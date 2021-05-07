Россияне в марте взяли рекордное количество микрозаймов

В марте 2021 года россияне оформили 2,35 млн микрозаймов, что стало абсолютным рекордом за все время, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

Всего число выданных в начале весны займов выросло на 17,1% в месячном и на 30% в годовом выражении. Средняя сумма одного микрозайма за последние три месяца не изменилась и составила 13,1 тысячи рублей, при этом общий объем выдач в марте увеличился на 17,3% и впервые достиг отметки в 31 млрд рублей.

По словам гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, рост объема выданных займов связан с активностью микрофинансовых компаний, в том числе кросс-продаж.

По итогам марта объем портфеля микрозаймов в России увеличился на 2,3% и составил 178,7 млрд рублей. Число просроченных займов выросло на 1,8% - до 5,4 миллиона единиц, а их объем достиг 61 млрд рублей.