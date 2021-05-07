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07.05.2021 20:10
Рубрика: Экономика

Росстат сообщил о росте цен на продукты и бензин

Текст: Александр Проценко
За неделю с 27 апреля по 4 мая 2021 года средние потребительские цены на бензин в России выросли на 4 коп. и составили 47,68 руб. за литр, говорится в материалах Росстата. Дизельное топливо выросло в цене на 1 коп. - до 49,53 руб. за литр. По данным статистического ведомства, рост цен на бензин зафиксирован в 39 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Салехарде и Магадане - на 1,1%. Снижение цен наблюдалось в шести регионах РФ, более всего бензин подешевел в Кирове и Владивостоке - на 0,3%.

Также Росстат сообщает о подорожании куриных яиц, гречки, сахара и подсолнечного масла. "Яйца куриные подорожали в среднем по России на 6,8%, при этом в 7 субъектах Российской Федерации - на 0,4-2,9%, в 21 субъекте - на 3-5,9%, в 43 субъектах - на 6-9,9%, в 13 субъектах - на 10-20,6%. В Еврейской автономной области цены на яйца куриные снизились на 0,7%", - сообщает статистическое ведомство.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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Гречневая крупа в среднем по России подорожала на 2,3%, при этом в 26 субъектах РФ - на 0,2-1,9%, в 20 субъектах - на 2-2,9%, в 28 субъектах - на 3-4,9%, а в шести регионах - на 5-9,1%. Кроме того, в двух субъектах РФ цены не изменились, а в трех - гречка подешевела на 0,3-1,2%.

"Прирост цен на сахар-песок в среднем по России составил 1,9%, при этом в 19 субъектах Российской Федерации - 0,1-0,9%, в 23 субъектах - 1-1,9%, в 27 субъектах - 2-3,9%, в 8 субъектах - 4-9,2%", - добавляет Росстат. В двух регионах страны цены не изменились, а в шести сахар-песок подешевел на 0,2-1,5%.

"На масло подсолнечное цены в среднем по России выросли на 1,4%, при этом в 28 субъектах РФ - на 0,1-0,9%, в 22 субъектах - на 1-1,9%, в 14 субъектах - на 2-2,9%, в 11 субъектах - на 3,0-5,0%. В 2 субъектах цены не изменились. В то же время в 8 субъектах масло подсолнечное подешевело на 0,1-1,9%", - указывает ведомство.

В информации напоминается, что правительство РФ еще в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года. Кроме того, правительство РФ на период с 5 июня по 31 августа текущего года ввело запрет на вывоз гречихи из РФ для стабилизации внутренних цен.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты Цены на бензин

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