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07.05.2021 08:08
Рубрика: Общество

Диетолог назвала самую полезную для здоровья рыбу

Текст: Ольга Орлова
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

О том, что рыба полезна для здоровья, знают все. Не случайно в лучших столовых санаториев сохранился рыбный день, а в еженедельном меню, которые составляют диетологи, всегда присутствуют рыбные блюда. Они обеспечивают организм человека важными питательными веществами, вкусны, легки и малокалорийны.

Фото: Максим Коротченко
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А вот какая рыба полезнее всего, рассказала изданию EatThisNotThat! сертифицированный диетолог Лорен Манакер.

Известно, например, что морская рыба полезнее речной. Но у морской свой специфический вкус и запах. Однако та, которую восхваляет диетолог, не имеет сильного запаха при жарке и отличается мягким вкусом. Это - аляскинский минтай.

По словам эксперта, минтай богат витаминами, прежде всего важными витаминами D и В12, минералами, селеном, калием и содержит много белка.

Богатое содержание антиоксидантов и жирных кислот делает продукт очень ценным в плане профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Порция минтая содержит от 50 до 1000 миллиграммов омега-3.

Один из недостатков морепродуктов - возможность попадания в них ртути. Но именно минтай считается безопасным, он входит в список рыб с наименьшим количеством ртути.

Наука Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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