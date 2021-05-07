Штайнмайер: Германия благодарна союзникам за освобождение от нацизма

Германия всегда будет благодарна союзникам по антигитлеровской коалиции, освободившим немцев и всю Европу от коричневой чумы. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая накануне 76-й годовщины окончания Второй мировой войны на церемонии награждения активистов, которые вносят вклад в сохранение исторической памяти. Речь Штайнмайера во дворце Бельвю опубликована на его официальном сайте.

"Сегодня мы, немцы, чтим 8 мая 1945 года как день освобождения. Союзники с Запада и с Востока освободили нас и целый континент от насильственного владычества национал-социализма. И за это мы им глубочайшим образом благодарны... Мы благодарны за примирение, исходившее от людей по всей Европе. Они протянули нам руку, несмотря на то, что страдания и боль во многих семьях живы по сей день", - сказал Штайнмайер.

Он признал, что освобождение Германии от национал-социализма "пришло извне", и потребовались еще годы, чтобы германское общество осмыслило и приняло этот факт изнутри. По словам Штайнмайера, процесс становления современной немецкой идентичности был болезненным. "Вспоминая сегодня день 8 мая 1945 года, мы задаемся вопросом о тех уроках, которые преподнес нам этот день, когда 76 лет назад закончилась Вторая мировая война. Мы вспоминаем об ужасах и страдании, в которое ввергла Европу национал-социалистическая диктатура, о миллионах погибших по всему континенту, о жертвах насилия, расовой ненависти, войны на уничтожение. Мы вспоминаем об ударе по цивилизации, который нанес Холокост. Мы знаем: без памяти о преступлениях, совершенных Германией и немцами, невозможно осмыслить немецкую историю. Память об этом должна быть непреходящей, без нее у нас нет будущего", - признал президент ФРГ.

Среди тех, кого глава немецкого государства наградил медалями и орденами за заслуги перед Федеративной Республикой Германия, были Сара Хюттенберенд из города Вупперталь, чья ассоциация собирает свидетельства очевидцев, переживших Холокост, и ведет просветительскую работу среди школьников, и Михаэль Купеч из Эрфурта, который устраивает молодежные лагеря в сотрудничестве с Народным союзом Германии по уходу за воинскими захоронениями. "Меня поражает, когда молодые люди хранят память о прошлом и не говорят: "Какое мне до него дело?", но берут на себя ответственность за то, чтобы подобное никогда не повторилось", - заключил Франк-Вальтер Штайнмайер.