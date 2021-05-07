Скончался Егор Лигачев

В Москве на 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Об этом сообщили в правительстве Томской области, уроженцем которой он был и которым руководил в 1960-1980-х годах.

"Невосполнимая утрата для томичей и для страны. Сегодня вечером, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Томской области Егор Лигачев", - сообщил ТАСС начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

Егор Лигачев - советский и российский государственный и политический деятель, секретарь ЦК КПСС в 1983-1990 годах, член Политбюро ЦК КПСС. В 1980-е годы был одним из инициаторов перестройки, но позже выступал с критикой методов и темпов осуществления социально-экономических и политических реформ в стране.

Лигачев был самым возрастным из всех бывших членов Политбюро ЦК КПСС - осенью он отмечал столетний юбилей. Как сообщают СМИ, несколько дней назад Лигачев попал в реанимацию, там находился на ИВЛ. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.

О времени и месте прощания с политиком будет сообщено позже.