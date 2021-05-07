США могут забраковать 70 млн доз вакцины J&J от COVID-19

США могут забраковать 70 млн доз вакцины Johnson & Johnson от коронавируса. Об этом 7 мая пишет New York Times.

"Миллионы доз вакцины Johnson & Johnson против Covid-19 задержаны в Европе, Южной Африке и Канаде", - говорится в материале.

Отмечается, что на заводе в Балтиморе, где производится препарат, перепутали ингредиенты двух разных вакцин от коронавируса, и случайно заразили партию вакцины Johnson & Johnson обезвреженным вирусом, который использовался для производства вакцины AstraZeneca. По предварительным данным, в результате оказались испорчены 15 млн доз вакцины J&J.

В связи с этим вакцинация этим препаратом временно приостановлена.