Студенты проверили свои знания истории Великой Отечественной войны

Накануне Дня Победы около 800 студентов из 130 вузов стали участниками всероссийской интеллектуальной онлайн-викторины "Песни Великой Победы", которую провела президентская платформа "Россия - страна возможностей" при поддержке Минобрнауки и Минпросвещения.

Все происходило в прямом эфире: студенческие команды от трех до пяти человек совещались и давали ответы. В заданиях - вопросы об интересных фактах из истории Великой Отечественной войны, о героях и легендарных личностях, повлиявших на ход событий, а также о музыке, которая помогала в годы войны не терять силу духа и веру в победу.

- Участниками онлайн-квиза стали 162 студенческие команды, причем все они зарегистрировались буквально в первые дни после официального анонса игры, и уже за неделю до старта не осталось ни одного свободного места, - говорит руководитель молодежных проектов АНО "Россия - страна возможностей" Ирина Карих. - А значит у современной молодежи - живой интерес к теме Великой Отечественной войны.

Первыми, набрав одинаковое количество очков, стали сразу две команды - из Самарского государственного социально-педагогического университета и Российского государственного социального университета. Ребята из Тюменского государственного медицинского университета - на втором месте, студенты РТУ МИРЭА - на третьем.

- Чтить память участников Великой Отечественной войны - это, прежде всего, помнить ее летопись, - сказал капитан команды из Самары Семен Антонов. - Даже если человек не очень хорошо знаком с военными сюжетами, во время игры ему точно станет интересно и захочется узнать больше.